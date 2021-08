Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, ne se représentera pas en 2023

BRANDON, Man. — Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a annoncé mardi qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections, dans deux ans.

M. Pallister, âgé de 67 ans, a fait ces commentaires mardi lors d’une retraite du caucus progressiste-conservateur, à Brandon. Les prochaines élections, à date fixe au Manitoba, sont prévues en octobre 2023. M. Pallister a indiqué que les conservateurs seraient alors dirigés cette par un autre chef.

Le premier ministre Pallister a été critiqué le mois dernier pour ses commentaires sur l’histoire du Canada, la colonisation européenne et les premiers peuples; il s’en est excusé la semaine dernière.

Il avait déclaré en juillet que les gens arrivés au Canada avant et après la fondation de ce pays ne sont pas venus pour détruire, mais pour construire.

Par la suite, son ministre des Relations autochtones a quitté le cabinet, deux Autochtones ont démissionné de leur siège aux conseils provinciaux de développement économique, et les leaders autochtones ont fermement condamné le premier ministre Pallister.

Certains membres du caucus progressiste-conservateur se sont également distanciés des propos de leur chef.

Les conservateurs de Brian Pallister avaient réussi en 2016 à chasser les néo-démocrates au pouvoir depuis 17 ans au Manitoba. Ils ont reformé un gouvernement majoritaire en 2019.

«Après presque 10 ans à la tête du parti et plus de cinq ans comme premier ministre, je crois qu’il est temps qu’un nouveau chef et un nouveau premier ministre fasse progresser notre province», a soutenu M. Pallister mardi.