Le premier ministre François Legault en appelle à une «Évolution tranquille»

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault en a appelé lundi à une «Évolution tranquille» au sujet du racisme lors d’un point de presse à Montréal.

Le premier ministre a dit que les Québécois ont le devoir de lutter contre le racisme, ensemble.

Se disant pragmatique et plaidant qu’il faut agir au-delà des beaux discours, il a dit que la province allait établir une politique contre le racisme.

En ce qui concerne la pandémie, M. Legault a qualifié de très encourageants les derniers chiffres concernant le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations en lien avec la COVID-19, au Québec.

Il estime que le moment est venu de permettre de petits rassemblements familiaux ou entre amis à l’intérieur, non seulement à l’extérieur.

M. Legault se trouvait à la Place des Arts en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Il y aura aussi une conférence de presse à Québec à 15h30 au sujet de la reprise des activités dans la restauration.

Y seront notamment le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Ils seront accompagnés du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique.