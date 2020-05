Le premier ministre François Legault encourage fortement le port du masque

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault recommande fortement aux Québécois d’adopter le port du masque en public.

C’est par une image forte que le point de presse du premier ministre s’est amorcé, mardi, alors que M. Legault, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, et la ministre de la Santé, Danielle McCann, sont tous trois arrivés en portant un masque.

M. Legault a rappelé qu’après la distanciation de deux mètres et de se laver les mains après avoir effectué toute sortie, le port du masque est la mesure la plus efficace, surtout si la distanciation de deux mètres n’est pas possible, notamment dans les transports en commun ou dans les endroits plus peuplés, comme certains commerces.

Le premier ministre s’est toutefois gardé de rendre le port du masque obligatoire, pas même à Montréal ou dans les transports en commun.

Il a souligné qu’il s’agissait toutefois d’une marque de respect envers les autres et qu’il s’agissait d’une bonne habitude à adopter, surtout qu’il n’entrevoit pas un retour à la vie normale dans un proche avenir.

M. Legault a noté que la découverte d’un vaccin n’est pas prévue avant plusieurs mois, voire une à deux années. «On devra s’adapter, surtout à Montréal», a-t-il dit, avant d’ajouter que «ce ne sera pas facile».

Le premier ministre s’est dit convaincu que les Québécois seront en mesure de suivre cette nouvelle consigne.