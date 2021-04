Le premier ministre haïtien démissionne

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Le premier ministre haïtien Joseph Jouthe a annoncé sa démission mercredi, au moment où son pays est confronté à une multiplication des meurtres et des enlèvements et qu’il se prépare à un référendum constitutionnel et à une élection générale plus tard cette année.

M. Jouthe était premier ministre depuis mars 2020. Il n’a pas expliqué sa démission et n’a pu être joint pour obtenir un commentaire.

M. Jouthe avait précédemment remis sa démission au président Jovenel Moïse, qui l’avait à ce moment refusée.

M. Moïse l’a acceptée cette fois-ci et a nommé Claude Joseph comme nouveau premier ministre. Sa porte-parole n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les premiers ministres haïtiens ne restent habituellement pas longtemps en place. Huit personnes différentes ont occupé le poste depuis 2015.

– Par Evens Sanon, The Associated Press