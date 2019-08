Le premier ministre italien démissionne après avoir perdu le soutien de la Ligue

ROME — Le premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé sa démission mardi, accusant son vice-premier ministre rebelle et ambitieux, Matteo Salvini, d’avoir précipité la chute du gouvernement populiste au pouvoir depuis 14 mois.

M. Conte a déclaré au Sénat que la décision surprise annoncée plus tôt ce mois-ci par la Ligue, le parti d’extrême droite de M. Salvini, de demander un vote de confiance contre la coalition l’obligeait à «interrompre» les travaux du gouvernement.

La coalition gouvernementale regroupait deux rivaux, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, le parti eurosceptique et anti-immigration de Matteo Salvini.

Giuseppe Conte a indiqué qu’il se rendrait plus tard mardi présenter sa démission au président Sergio Mattarella. Celui-ci pourrait demander à M. Conte de rester en poste et tenter d’obtenir une autre majorité au Parlement, ce qui apparaît toutefois comme un scénario improbable compte tenu de l’acrimonie qui règne depuis longtemps entre les partenaires de la coalition et des divisions profondes avec les démocrates de l’opposition.

Le président Mattarella pourrait ainsi demander à un autre chef politique ou à une personnalité non partisane de former un nouveau gouvernement qui serait chargé de diriger le pays au moins pour les prochains mois, lorsque l’Italie devra procéder à de douloureuses coupes budgétaires pour se conformer aux règles financières de l’Union européenne.

En cas d’échec, M. Mattarella pourrait décider de dissoudre immédiatement le Parlement, trois ans et demi plus tôt que prévu, comme le réclamait M. Salvini. Dans un tel cas, des élections générales pourraient avoir lieu dès la fin du mois d’octobre.