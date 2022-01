Le premier ministre Justin Trudeau dit craindre un conflit armé en Ukraine

Justin Trudeau se dit «extrêmement préoccupé» par la situation en Ukraine et les actions de la Russie envers ce pays d’Europe de l’Est.

En conférence de presse mercredi à Ottawa, le premier ministre a reconnu que la situation est inquiétante.

«Nous craignons un conflit armé en Ukraine. Nous sommes extrêmement préoccupés par le positionnement du gouvernement russe, par ce qu’ils sont en train de dire et les envois de soldats sur la frontière avec l’Ukraine.»

M. Trudeau a précisé qu’il y a «des plans de contingence pour toutes sortes de différentes options» en ce qui a trait aux militaires canadiens qui sont sur place de même que pour le personnel diplomatique, sans toutefois vouloir donner davantage de précisions.

«Nous allons prendre les décisions selon la situation, selon les actions qui pourraient être prises par la Russie ou d’autres», a-t-il dit, tout en promettant que le Canada continuera d’agir «en tant qu’allié et partenaire de l’Ukraine».

Tout en reconnaissant que cette inquiétude est partagée par les alliés du Canada en Europe et ailleurs, il a aussi fait valoir que le Canada allait «continuer nos efforts diplomatiques, nos menaces de plus de sanctions sur la Russie, notre appui à l’armée ukrainienne et notre travail pour respecter le libre choix démocratique du peuple ukrainien malgré l’interférence potentielle russe».

Sur le plan militaire, toutefois, il a rappelé que les soldats canadiens sont dans ce pays pour faire de la formation des militaires ukrainiens et non pas en tant que force combattante.

Il en va tout autrement des Forces armées canadiennes qui sont stationnées dans les pays baltes, a-t-il noté.

«En Lettonie, nous sommes là pour justement défendre les États, de Lettonie, (de) Lithuanie, (d’) Estonie et les pays de l’Est de l’Europe d’incursions ou d’agressions russes et nous allons continuer le travail important que l’OTAN fait pour protéger le front Est de l’OTAN.»

Le Canada compte quelque 540 soldats sur place dans cette région du monde, dans le cadre d’une force déployée par l’OTAN.