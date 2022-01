Le premier ministre Justin Trudeau lance un appel à la coopération

OTTAWA — Le premier ministre fédéral Justin Trudeau dit que la vaccination contre la COVID-19 demeurera une des principales priorités du pays en 2022.

M. Trudeau a formulé ses vœux du Nouvel An dans un communiqué publié vendredi.

Il dit que les Canadiens devront «continuer à travailler ensemble en 2022» s’ils veulent en finir avec la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre a rappelé que le pays avait dû se confronter à ses «torts historiques» après la découverte de tombes et de lieux de sépulture anonymes près d’anciens pensionnats pour Autochtones.

Il a souligné que l’année 2021 avait été particulièrement éprouvante pour les peuples autochtones. Le gouvernement demeure engagé à aider tous ceux qui ont été affectés par les pensionnats pour Autochtones et par la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, a-t-il assuré.

M. Trudeau a ajouté que les Canadiens ont aussi affronté les conséquences des changements climatiques: vagues de chaleur sans précédent, incendies de forêt et inondations.

«En nous appuyant sur les dures leçons que nous avons apprises au cours des deux dernières années, nous terminerons la lutte contre cette pandémie et rebâtirons un Canada plus fort, plus juste et plus équitable», a-t-il promis.