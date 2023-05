Le premier ministre Justin Trudeau s’engage de nouveau à réformer la loi sur l’eau

Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré mercredi son engagement de réformer la législation entourant l’utilisation de l’eau, tout en officialisant l’implantation du siège social de la nouvelle Agence canadienne de l’eau à Winnipeg, au Manitoba.

M. Trudeau a affirmé que la priorité de son gouvernement était la révision de la loi réglementant l’utilisation et le développement de cette ressource naturelle au Canada.

«Les menaces et les réalités auxquelles notre environnement est confronté ont changé depuis que (la loi) a été écrite en 1970», a-t-il fait valoir en conférence de presse mercredi, dans la capitale manitobaine.

«La mise à jour de cette loi vise à s’assurer que nous avons les outils nécessaires pour travailler avec les provinces et les territoires à la protection et à la restauration des eaux partagées», a ajouté le premier ministre Trudeau.

Il n’a pas précisé les changements qui seront apportés à la Loi sur les ressources en eau du Canada.

La loi actuelle fournit un cadre de coopération avec les provinces et les territoires concernant la conservation, le développement et l’utilisation des ressources en eau du Canada.

La réforme de la législation vise aussi à refléter les nouvelles réalités entourant l’eau douce au Canada, notamment les effets des changements climatiques et l’importance des droits des peuples autochtones.

«Déjà, on a posé des gestes sans précédent pour sauvegarder nos eaux ici au Canada. Alors que moins de 1% de nos aires marine et côtière était protégé en 2015, cette superficie est passée à plus de 14% aujourd’hui. Mais il reste beaucoup de travail à faire», a soutenu M. Trudeau.

La modernisation de la loi sera l’une des missions de la future Agence canadienne de l’eau, dont le premier ministre a officialisé la mise sur pied, mercredi. M. Trudeau n’a pas précisé dans quel secteur de Winnipeg s’installera l’organisme ni quand il sera opérationnel.

Le budget du gouvernement fédéral déposé plus tôt cette année prévoyait des fonds pour la création de l’agence et suggérait que son siège social s’établisse à Winnipeg.

Le nouvel organisme doit ainsi bénéficier d’une enveloppe de 85,1 millions $ sur cinq ans et ensuite un soutien de 21 millions $ par année.

Dans un communiqué de presse, Ottawa a indiqué que plus de détails sur les priorités et le mandat de l’agence seront connus prochainement. Il mentionne également qu’un «projet de loi sera présenté d’ici la fin de l’année 2023 pour établir un organisme autonome qui relèvera du ministre de l’Environnement et du Changement climatique».

En plus de la révision de la Loi sur les ressources en eau, il est du moins établi que la nouvelle agence devra également diriger la mise en œuvre des principales mesures prévues au Plan d’action sur l’eau douce.

Ce programme comporte un investissement de 420 millions $ sur 10 ans pour des initiatives de protection des Grands Lacs.

M. Trudeau a aussi rappelé que le budget 2023 contient une somme de plus de 750 millions, dont une part importante appuiera des travaux de surveillance, d’évaluation et de remise en état d’importants plans d’eau au cours des dix prochaines années.

Le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs figurent parmi les zones qui profiteront de ces investissements.

Avant de procéder à l’annonce sur la protection de l’eau mercredi, M. Trudeau a rencontré en matinée des élèves autochtones d’une école secondaire. Il devait participer à une assemblée publique dans la soirée.