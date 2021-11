Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à la Maison-Blanche le 18 novembre.

La Maison-Blanche a annoncé mercredi par communiqué que le président des États-Unis, Joe Biden, accueillera M. Trudeau et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour le premier Sommet des leaders nord-américains depuis 2016.

Durant le Sommet, les États-Unis, le Mexique et le Canada traceront une nouvelle voie de collaboration pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et faire progresser la sécurité sanitaire. Ils discuteront également de compétitivité et de croissance équitable, y compris des changements climatiques, de même que d’une vision régionale de la migration.

«Le renforcement de notre partenariat est essentiel à notre capacité à mieux reconstruire, à revitaliser notre leadership et à répondre à un éventail croissant de défis régionaux et mondiaux», écrit la Maison-Blanche.

«Dans le respect de la souveraineté de chacun et dans un véritable esprit de partenariat, nous affirmons notre vision inébranlable que l’Amérique du Nord est la région la plus compétitive et la plus dynamique au monde.»