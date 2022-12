Le premier ministre Legault rend visite à de jeunes patients à Sainte-Justine

MONTRÉAL — À quelques jours de Noël, le premier ministre du Québec, François Legault, a rendu visite à de jeunes patients et à leur famille, et a discuté avec du personnel d’un hôpital de Montréal.

Le premier ministre était accompagné de sa femme Isabelle Brais, jeudi matin, lorsqu’il s’est présenté au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

«Je viens justement de croiser un père qui me dit que son enfant est aux soins intensifs, vous savez, il s’agit d’être parents pour savoir comment ce qui est le plus important dans la vie, c’est que nos enfants soient heureux. Donc, quand on les voit, qu’ils sont à l’hôpital, c’est stressant, c’est inquiétant», a indiqué François Legault aux journalistes qui l’attendaient devant l’hôpital.

Il a également saisi l’occasion pour remercier le personnel soignant.

«J’en profite pour leur dire un gros merci, il y a beaucoup d’infirmières, de médecins, de personnel du réseau de la santé qui vont travailler le 25 décembre, le 31 décembre, donc, on leur doit beaucoup et on doit leur dire merci.»

Quelques jours avant Noël, les hôpitaux du Québec sont surchargés, surtout au niveau pédiatrique, et François Legault a demandé aux citoyens de faire preuve de prudence.

«Si on va à l’intérieur et qu’il y a beaucoup de monde, il faut porter son masque et faut aussi, quand on a des symptômes, bien sûr, on se teste, mais ne prenons pas de chance, c’est plate, mais quand on a des symptômes qui ressemblent aux rhumes, on reste à la maison», a rappelé le premier ministre, en ajoutant «qu’on fait ça pour les personnes vulnérables, nos enfants, les personnes plus âgées, mais aussi, on fait ça par solidarité pour le personnel du réseau de la santé».

Malgré la pandémie de COVID-19 qui n’est toujours pas derrière nous et les rassemblements des Fêtes à venir, le gouvernement de François Legault n’envisage pas, pour le moment, de prolonger la période des vacances pour les jeunes des écoles primaires et secondaires.

Le premier ministre fera des visites dans sa circonscription de L’Assomption, dans Lanaudière, où il rencontre, jeudi après-midi, des policiers du service municipal et des citoyens au Marché de Noël de L’Assomption.