Le premier ministre manitobain Wab Kinew assermenté avec son cabinet

WINNIPEG — Le nouveau premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, et son cabinet ont prêté serment mercredi.

Il a mené les néo-démocrates à la victoire le 3 octobre et a battu les progressistes-conservateurs, au pouvoir depuis sept ans.

M. Kinew est la première personne d’une Première Nation à accéder au poste de premier ministre dans une province canadienne et a ajouté à son cabinet, pour la première fois au Manitoba, des femmes des Premières Nations.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a remporté 34 des 57 sièges de l’Assemblée législative le soir des élections, et M. Kinew avait plusieurs choix pour son cabinet parmi les plus expérimentés et les nouveaux visages.

Uzoma Asagwara, porte-parole du NPD en matière de santé dans l’opposition, devient ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée et la personne occupant les fonctions de vice-premier ministre.

Un néo-démocrate ayant une expérience ministérielle antérieure, Ron Kostyshyn, est devenu ministre de l’Agriculture pour la deuxième fois. Il avait assumé ces fonctions sous l’ancien premier ministre Greg Selinger avant de perdre son siège en 2016.

Deux femmes des Premières Nations ont été nommées au Cabinet: Nahanni Fontaine, la leader parlementaire du parti qui en est à son troisième mandat et qui est maintenant ministre de la Famille; et Bernadette Smith, qui devient ministre du Logement, de la Dépendance et des Sans-abri.

La cérémonie qui a eu lieu à The Leaf, une attraction botanique de Winnipeg dotée d’une cascade intérieure, a commencé par une prière d’ouverture du chef de la Première Nation de Red Sucker Lake et par l’allumage du qulliq, une lampe à huile traditionnelle utilisée par les peuples inuits.

Cela a été suivi par les Norman Chief Memorial Dancers qui ont interprété la Red River Jig, une danse traditionnelle métisse accompagnée d’un air de violon et d’une reconnaissance de terre par le chef de la Première Nation de Long Plain.

Parmi les personnes présentes à la cérémonie de mercredi figuraient le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, l’acteur canadien Adam Beach et le grand chef Jerry Daniels de la Southern Chiefs’ Organization, qui représente 34 Premières Nations anishnaabe et dakota du sud du Manitoba.