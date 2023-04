Le premier ministre néo-écossais appelle à une réflexion trois ans après la tuerie

HALIFAX — Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, demande aux gens d’observer un moment de silence, mardi, à midi, et mercredi pour se souvenir des 22 personnes qui ont perdu la vie il y a trois ans lors de la pire tuerie de masse de l’histoire du Canada.

M. Houston a publié une déclaration affirmant que l’impact de la tragédie dans le nord et le centre de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 se fait toujours sentir.

Les drapeaux de l’Assemblée législative et de tous les édifices du gouvernement provincial sont en berne depuis mardi, au lever du soleil, et ils le resteront jusqu’au coucher du soleil mercredi.

Le premier ministre encourage d’ailleurs tous les citoyens, entreprises et organismes communautaires qui arborent des drapeaux à les mettre en berne pendant cette période.

Le mois dernier, une enquête publique a publié un rapport final de 3000 pages qui mettait en évidence une litanie d’erreurs commises par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors de son intervention, et appelait Ottawa à repenser le rôle central de la GRC dans le maintien de l’ordre.

L’enquête a appris que le tueur était déguisé en policier et conduisait une réplique d’une voiture de la GRC lorsqu’il a tué par balle 13 personnes à Portapique, en Nouvelle-Écosse, dans la nuit du 18 avril. Il avait ensuite tué neuf autres personnes le lendemain avant d’être abattu par deux policiers de la GRC.

«Nous devons toujours nous souvenir et honorer la vie des victimes et des survivants, a déclaré M. Houston dans un communiqué. Nous sommes inspirés par le courage et la force dont font preuve chaque jour les familles, les survivants et les communautés.»