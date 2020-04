Le premier ministre prévient que la distanciation de 2 mètres durera des mois

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a prévenu les Québécois: la règle des deux mètres de distance est là pour rester au moins pendant des mois.

C’est pourquoi la reprise économique du Québec passera par les entreprises où cette règle peut être respectée entre les employés et avec les clients.

M. Legault a par ailleurs ajouté mercredi que son gouvernement allait demander aux employeurs d’être flexibles sur les heures de travail, afin de ne pas engorger les transports en commun lors des heures de pointe et de faciliter le travail des services de garde.

Le premier ministre a toutefois averti ses concitoyens qu’afin que cette reprise économique puisse survenir, il faut que les statistiques québécoises continuent de se stabiliser et que pour que ça arrive, les Québécois devront donner «un dernier coup» et ne pas relâcher les mesures de confinement.

M. Legault est aussi revenu sur les scénarios dévoilés mardi, notant deux données qu’il jugeait particulièrement rassurantes: le nombre d’hospitalisations et de lits dotés de respirateurs nécessaires dans les unités de soins intensifs dans les pires scénarios.

Il a rappelé que le pire scénario faisait état de 100 lits avec respirateurs, un chiffre auquel le Québec est capable de faire face.

Finalement, M. Legault a ouvert son allocution quotidienne en parlant des personnes âgées. Il a rappelé que celles-ci ne sont pas plus à risque d’être porteuses de la maladie, mais plus à risque d’en subir de plus graves conséquences. Il a notamment souligné que 89 pour cent des décès au Québec en lien avec la pandémie de coronavirus touchent les gens âgés de 70 ans et plus.

De protéger les aînés est «la mission prioritaire» présentement, a-t-il indiqué.