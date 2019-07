Le premier ministre terre-neuvien témoigne à l’enquête sur Muskrat Falls

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador a raconté que la joie de sa victoire aux élections de 2015 a été de courte durée, lorsqu’il s’est aperçu de la situation financière désastreuse engendrée par l’explosion des coûts du projet Muskrat Falls.

Le premier ministre libéral, Dwight Ball, est à la barre jeudi matin dans le cadre de l’enquête publique sur les dépassements de coûts et les délais qui ont affecté le barrage hydroélectrique controversé sur la rivière Churchill, au Labrador.

Les coûts du barrage de 824 mégawatts ont pratiquement doublé, pour atteindre plus de 12,7 milliards $, depuis sa sanction par un ancien gouvernement progressiste-conservateur en 2012.

M. Ball, qui a appelé l’enquête à la suite des pressions publiques intenses, a qualifié le projet de «plus grande erreur fiscale de l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador».

L’enquête a recueilli les témoignages de représentants gouvernementaux, de bureaucrates et de responsables de l’énergie passés et actuels, dont certains ont laissé entendre que les risques liés aux projets avaient été intentionnellement minimisés.

M. Ball a déclaré que, quelques mois à peine après son arrivée au pouvoir, il était devenu très préoccupé par les estimations présentées et qu’il ne faisait plus confiance à la société d’État Nalcor Energy pour mener des négociations non supervisées avec l’entreprise de construction italienne en difficulté financière Astaldi.