Le premier ministre Trudeau et son cabinet entament une retraite de trois jours

HAMILTON — Le premier ministre Justin Trudeau et ses ministres se réunissent lundi dans un hôtel de Hamilton pour entamer une retraite de trois jours du cabinet.

La session de stratégie a lieu pendant ce que M. Trudeau a qualifié de «temps difficiles», avec une récession potentielle à l’horizon et les Canadiens ressentant la pression d’une inflation élevée.

M. Trudeau vient de terminer une semaine de voyages à travers le pays axée sur les efforts du Canada pour développer ses industries des batteries et des véhicules électriques, dans le cadre d’un objectif plus large visant à devenir plus compétitif en matière de technologies propres.

On s’attend à ce que les hauts dirigeants libéraux profitent de la retraite pour définir les priorités politiques et stratégiques pour les mois à venir, en gardant à l’esprit leur accord de confiance et d’approvisionnement avec le Nouveau Parti démocratique.

Les promesses dans le cadre de l’accord incluent l’adoption d’une loi sur l’assurance médicaments d’ici la fin de l’année et le dépôt d’un projet de loi sur la «transition équitable» pour les travailleurs du secteur pétrolier et gazier – une perspective qui agace déjà les politiciens albertains.

La Chambre des communes doit rentrer de ses vacances d’hiver la semaine prochaine.