Le premier ministre Trudeau offre ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a offert ses félicitations à Joe Biden, le futur président des États-Unis.

Il a aussi félicité la prochaine vice-présidente, Kamala Harris.

Sur son compte Twitter, M. Trudeau rappelle que le Canada et les États-Unis «sont de proches amis, partenaires et alliés [et ont] une relation unique sur la scène internationale».

«J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous», a écrit M. Trudeau.

Les médias américains ont projeté samedi matin la victoire du ticket démocrate.