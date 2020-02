Le premier ministre Trudeau se rendra en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne

OTTAWA — Le cabinet du premier ministre a annoncé que Justin Trudeau se rendra en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne à compter de la semaine prochaine.

Ce voyage s’amorcera le 6 février et sera «axé sur les opportunités et la prospérité économiques, les changements climatiques, la démocratie et l’égalité des sexes».

Selon le communiqué du cabinet, le premier ministre se rendra dans un premier temps à Addis-Ababa pour y rencontre son homologue Abiy Ahmed et la présidente Sahle-Work Zewde.

M. Trudeau y rencontrera divers leaders internationaux dans le cadre du 33e Sommet de l’Union africaine et prendra part à des activités visant au «resserrement de nos relations avec les pays africains».

Il se rendra ensuite à Dakar pour y rencontre le président du Sénégal, Macky Sall.

La troisième et dernière étape du voyage amènera M. Trudeau à Munich où il participera à la Conférence sur la sécurité. Le premier ministre doit revenir au pays le 14 février.