Le premier ministre veut agir «très rapidement» contre le racisme selon Duclos

OTTAWA — Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le premier ministre voulait agir «très rapidement» pour démanteler les barrières qui contribuent au racisme systémique.

Le gouvernement fait des progrès modestes dans la diversification de la fonction publique fédérale, mais il reste du travail à faire, en particulier dans les rangs supérieurs, a déclaré le ministre Duclos lors d’une conférence de presse lundi.

De façon plus générale, a-t-il dit, le gouvernement peut et devrait aider les autres à éliminer les obstacles au progrès pour les Canadiens de différentes origines raciales.

Jean-Yves Duclos a déclaré qu’il s’agit de permettre à chacun de voir les obstacles auxquels les autres sont confrontés.

Il a énuméré une liste de domaines, y compris l’éducation, la sécurité publique et les relations avec les peuples autochtones, où des progrès en matière d’équité peuvent être réalisés.

«En tant qu’élus et, plus généralement, en tant que citoyens, nous avons à la fois la capacité et la responsabilité d’aider», a déclaré Jean-Yves Duclos.

Le premier ministre Justin Trudeau a déjà engagé son équipe «pour travailler très rapidement et très efficacement» afin de fournir une voie à suivre, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a été contraint de préciser ce qu’il fait pour lutter contre la discrimination et le racisme enraciné dans les agences fédérales après le meurtre par la police d’un homme noir, George Floyd, aux États-Unis et une série d’affrontements entre des policiers et des autochtones et aussi d’autres minorités raciales au Canada.

Des fonctionnaires fédéraux ont récemment retardé la présentation d’un plan d’action en réponse aux nombreuses recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Justin Trudeau a déclaré lundi qu’il y avait eu «des tas de recommandations, d’analyses, de rapports sur les mesures qui peuvent être prises» pour lutter contre le racisme systémique, en particulier contre les Canadiens autochtones.

«Il s’agit de choisir avec lesquelles de ces recommandations nous devrions aller de l’avant», a déclaré Justin Trudeau.

«Et c’est pourquoi nous travaillons avec les dirigeants et les communautés autochtones, avec la communauté noire, avec les Canadiens radicalisés afin de prioriser exactement ce que nous devons faire rapidement.»

Le gouvernement fédéral devrait immédiatement déclarer que les services de police des Premières nations sont des services essentiels, plutôt qu’un simple programme pour assurer un financement adéquat et une base législative, a déclaré Perry Bellegarde, chef national de l’Assemblée des Premières nations.

Perry Bellegarde a fait écho à Justin Trudeau en notant qu’il y avait eu de nombreuses études sur lesquelles s’appuyer.

Le manque d’action en réaction aux différentes recommandations est ce qui «tue notre peuple», a-t-il déclaré.

Quant à la GRC, Perry Bellegarde préconise une politique de tolérance zéro sur le recours excessif à la force.

«Il y a des choses qui peuvent se produire immédiatement, à court terme, dans les systèmes existants.»