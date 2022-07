Le président Biden met fin à son confinement COVID-19 après deux tests négatifs

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden met fin à sa période d’isolement liée à la COVID-19 après avoir reçu des résultats négatifs à des tests de dépistage effectués mardi soir et mercredi matin.

La Maison-Blanche a transmis cette information aux médias dans un communiqué rédigé par le médecin du président.

Sur Twitter, M. Biden s’est dit heureux de pouvoir reprendre ses activités. Sa publication incluait une photo d’un test rapide négatif.

M. Biden devrait même participer à un événement dans la roseraie de la Maison-Blanche en milieu de journée, mercredi.

Selon le Dr Kevin O’Connor, M. Biden ne fait plus de fièvre et a terminé son traitement de cinq jours avec le médicament Paxlovid, un antiviral utilisé pour combattre la COVID-19. Le médecin ajoute qu’en vertu de la fin des symptômes et des deux résultats négatifs, le président peut sortir de son «confinement strict».

Le président Biden, âgé de 79 ans, avait contracté la COVID-19 le 21 juillet. Il a continué de travailler de façon virtuelle pendant son isolement.