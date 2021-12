Le président de la chambre Anthony Rota n’a pas aimé réprimander un fonctionnaire

OTTAWA — Anthony Rota n’a pas aimé devenir le premier président de la Chambre des communes en plus d’un siècle à réprimander publiquement un fonctionnaire d’expérience qui disait avoir agi selon ce qu’il considérait être son devoir légal.

Mais à titre de président, M. Rota n’a pas eu le choix d’agir comme l’exigeaient l’ensemble des partis d’opposition, en juin dernier, lorsqu’ils ont conjointement convenu de sommer le président de l’Agence de la santé publique du Canada de se présenter devant la chambre.

Iain Stewart, le premier non-élu soumis à un tel traitement en plus d’un siècle, s’est ainsi présenté impassible devant la rampe de cuivre à l’entrée de la chambre, où il a été réprimandé par Anthony Rota pour l’«outrage» au parlement de son agence.

«Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vos parents vous disaient: « Ça va me faire plus de mal à moi qu’à toi? »», a mentionné M. Rota lors d’un récent entretien pour revenir sur cet événement.

«Ce n’est pas un moment que j’ai apprécié, disons-le comme ça.»

Iain Stewart s’est attiré les foudres des partis d’opposition en refusant systématiquement d’accéder aux exigences répétées de nombreux comités des communes d’obtenir les versions non caviardées de documents au sujet du congédiement de deux scientifiques du laboratoire le plus sécurisé du pays.

En réponse, M. Stewart a maintenu qu’il était lié par la loi à protéger la sécurité nationale et à préserver le droit à la vie privée des deux individus. Il a d’ailleurs reçu l’appui de deux avocats du ministère de la Justice qui ont déclaré aux élus n’avoir jamais endossé le principe sacro-saint aux yeux des parlementaires selon lequel la chambre a l’autorité suprême de réclamer tous les documents qu’elle désire nonobstant la loi et peu importe leur niveau de confidentialité.

De son côté, Anthony Rota, en tant que président de ladite chambre, n’a eu d’autre choix que de défendre ce principe du privilège parlementaire et ainsi de réprimander publiquement M. Stewart comme l’exigeait la motion adoptée par les oppositions.

«On ne peut pas toujours faire ce qu’on aime. On doit faire ce que notre travail implique», a-t-il raisonné.

Le travail du président Rota est devenu encore plus compliqué, quelques jours après l’humiliation publique de M. Stewart, quand le gouvernement libéral a demandé à la Cour fédérale de sceller les documents parce que leur diffusion pourrait être néfaste «pour les relations internationales ou la défense nationale ou la sécurité nationale».

Pour ajouter une couche de plus au malaise, c’est Anthony Rota lui-même, un député libéral, qui a été nommé à titre de défendeur dans le dossier de cour. Il a assuré aux élus qu’il se battrait jusqu’au bout pour protéger le principe d’indépendance du parlement.

Le gouvernement a abandonné sa requête judiciaire après la dissolution du parlement et le déclenchement des élections en août. Si le litige s’était rendu devant un juge, Anthony Rota aurait été pris entre sa campagne électorale en tant que candidat libéral et sa bataille contre le gouvernement libéral.

Le principal intéressé assure qu’il n’y aurait eu là aucun malaise.

«Il faut séparer la politique de la procédure en chambre, et c’est là que sont mes responsabilités en tant que président, insiste-t-il. Je ne peux pas dire que j’étais d’accord avec (la décision d’aller en cour), mais c’est une décision qu’ils ont prise et en tant que président, je devais défendre le privilège de la chambre et la décision prise par la chambre, ce que j’étais très à l’aise de faire.»

Par ailleurs, il reconnait que si le tribunal avait entendu l’affaire, on aurait pu obtenir des éclaircissements sur l’étendue du privilège des Communes.

Cependant, même si cette clarification n’est jamais venue, M. Rota croit que l’affaire s’est réglée d’elle-même. Le gouvernement n’a jamais révélé les documents qu’il jugeait confidentiels et la Chambre n’a jamais renoncé à son pouvoir de les exiger.

Maintenant que les élections sont terminées et que le gouvernement a été réélu avec un mandat minoritaire, le président dit espérer que les partis pourront s’entendre sur une manière de consulter les documents de manière appropriée afin de mieux comprendre ce qui a mené aux congédiements de la scientifique Xiangguo Qiu et de son époux Keding Cheng. Le couple avait été escorté hors du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg en juillet 2019, puis congédié en janvier 2021.

Du même coup, comme la Chambre est pratiquement identique à ce qu’elle était avant les élections, les oppositions ont relancé leurs demandes.

Anthony Rota a rejeté une première tentative des conservateurs de ressusciter l’ordre d’obtenir les documents non censurés, plaidant que la demande avait expiré avec la dissolution du parlement.

Le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, a proposé un compromis aux oppositions en créant un comité spécial d’élus de chaque parti qui auraient accès de manière confidentielle aux documents.

Les conservateurs ont rejeté l’offre, mais les bloquistes et les néodémocrates ne se sont toujours pas prononcés.