Le président de la Corée du Sud viendra au Canada pour parler de commerce

OTTAWA — Le président de la Corée du Sud Yoon Suk Yeol viendra la semaine prochaine au Canada pour discuter de commerce et de sécurité avec le premier ministre Justin Trudeau.

M. Youn se rendra à Toronto et à Ottawa les 22 et 23 septembre. Le cabinet du premier ministre fédéral dit qu’il s’agit de la première visite bilatérale à l’étranger du président Yoon depuis son élection en mars 2022.

Selon le communiqué publié samedi par le cabinet, M. Trudeau rencontrera le président sud-coréen à Ottawa.

Le but de la visite sera de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays en collaborant encore plus étroitement dans le secteur de l’énergie, notamment les batteries de véhicules électriques, les minéraux critiques et les technologies émergentes. Ils comptent aussi parler des chaînes d’approvisionnement.

Les deux dirigeants entendent poursuivre leur collaboration dans différents dossiers liés à la sécurité régionale dans la péninsule coréenne, notamment l’opération NEON, qui vise à surveiller et à décourager les activités maritimes de la Corée du Nord.

Les deux pays pourraient aussi profiter de l’occasion pour «réitérer leur condamnation de l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie, soutenir ensemble le peuple ukrainien et réaffirmer leur engagement à protéger la primauté du droit».