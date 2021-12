Le président de l’Université St-Francis-Xavier en Nouvelle-Écosse atteint de la COVID

HALIFAX — Le président de l’Université St-Francis-Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, fait désormais partie des membres de la communauté universitaire qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 à la suite d’événements de remise des diplômes sur le campus et dans des lieux privés.

Andy Hakin a confirmé sur Facebook, dimanche soir, que lui et plusieurs membres de l’administration de l’université avaient contracté le coronavirus.

La publication indique qu’il a été informé de son statut positif samedi soir, ajoutant que lui et les autres membres de l’administration sont entièrement vaccinés et présentent des symptômes bénins.

L’université a été au centre d’une éclosion à la suite d’une cérémonie tenue le 3 décembre, qui a attiré plus de 2000 personnes sur le campus.

Les autorités provinciales ont confirmé qu’une enquête avait révélé que la majorité des infections s’étaient propagées lors de rassemblements privés plus petits liés à des activités organisées sur le campus et à l’extérieur, entre le 2 et le 5 décembre.

La Nouvelle-Écosse a signalé 240 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end, les responsables de la santé indiquant que la plupart d’entre eux étaient liés à l’éclosion d’Antigonish.