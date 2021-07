Le président du «comité du 6 janvier» admet qu’il faudra «bien faire les choses»

WASHINGTON — Bennie Thompson, qui présidera dès mardi le «comité du 6 janvier» sur l’assaut contre le Capitole, n’a pas réalisé la gravité de l’insurrection jusqu’à ce que sa femme l’alerte au téléphone.

Le représentant démocrate était à l’intérieur du Capitole, assis au balcon de la Chambre, espérant avoir une «vue d’ensemble du processus» de désignation du nouveau président américain — pouvoir dire à ses petits-enfants qu’il «était là» lorsque le Congrès a certifié la victoire de Joe Biden. C’est alors que sa femme London lui a appris au téléphone que des citoyens enragés entraient par effraction dans l’enceinte parlementaire.

Et il ne fallut pas longtemps avant que la Chambre soit littéralement assiégée. La police a alors précipité M. Thompson et plusieurs dizaines d’autres membres du Congrès de l’autre côté de la galerie et leur a dit de se cacher sous des sièges, pendant que plus bas, des partisans de Donald Trump tentaient d’enfoncer les portes. «Ce fut une journée horrible», a raconté M. Thompson en entrevue lundi.

Déjà président du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, M. Thompson a été nommé par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour diriger un comité restreint qui enquêtera sur cet assaut contre le Capitole. Le comité tiendra sa première audience mardi, avec le témoignage de policiers qui ont combattu les insurgés.

M. Thompson, âgé de 73 ans, est un membre «libéral» du Congrès et un champion des droits civiques; il est le seul élu démocrate du Mississippi, originaire d’un district à majorité noire de la moitié ouest de l’État. Plusieurs démocrates et de nombreux républicains ont déclaré que M. Thompson était le bon choix pour présider cette enquête qui sera certainement partisane et lourde. «Nous devons bien faire les choses», a-t-il admis lundi.

Seuls deux républicains ont voté pour la création de ce comité extraordinaire: la représentante du Wyoming Liz Cheney et le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger. Nancy Pelosi a d’abord nommé Mme Cheney au comité, puis a ajouté M. Kinzinger dimanche. Ce sont les deux seuls républicains au sein du comité composé de neuf membres, y compris le président Thompson.

Le président du Comité du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, qui a lui aussi été nommé au «comité du 6 janvier», estime que l’historique de collaboration de M. Thompson avec les républicains et sa popularité au sein des élus au Congrès rendraient plus difficile de discréditer le travail du groupe.