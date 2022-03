Le président d’Unifor Jerry Dias prend sa retraite en raison de problèmes de santé

TORONTO — Le chef du plus grand syndicat du secteur privé au Canada prend sa retraite en raison de problèmes de santé persistants.

Dans un communiqué publié dimanche, Unifor a indiqué que le président national Jerry Dias démissionne après plus de huit ans à ce poste.

M. Dias a informé le conseil exécutif national du syndicat de sa retraite immédiate vendredi, un peu plus d’un mois après avoir pris un congé de maladie.

Unifor a précisé qu’il devait prendre sa retraite lors du congrès statutaire en août à Toronto, mais qu’il était toujours aux prises avec des problèmes de santé.

Le conseil se réunira dans les prochains jours pour déterminer les prochaines étapes de la direction du syndicat, qui représente 315 000 travailleurs.

La secrétaire-trésorière nationale Lana Payne remercie M. Dias pour ses contributions aux travailleurs, depuis ses débuts où il représentait les travailleurs de l’aérospatiale dans les ateliers jusqu’à la présidence nationale.

M. Dias dit qu’il a pleinement confiance que la direction, le personnel et les sections locales continueront à faire d’Unifor une force audacieuse et progressiste.

« Après huit ans et demi, je peux dire avec fierté que nous avons mis sur pied une formidable organisation et fait d’Unifor le syndicat influent et prospère qu’il est aujourd’hui », a déclaré M. Dias dans le communiqué.