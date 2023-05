Le président Erdogan devrait poursuivre ses relations avec l’Occident et la Russie

ANKARA, Turquie — Après avoir obtenu un nouveau mandat fort lors d’un second tour de l’élection présidentielle, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan pourrait tempérer certaines positions qui ont irrité ses alliés de l’OTAN. Les observateurs ont toutefois prédit qu’il est peu probable que le leader de longue date s’écarte de sa politique de dialogue avec la Russie et l’Occident.

M. Erdogan a été réélu dimanche avec plus de 52 % des voix, prolongeant son régime de plus en plus autoritaire pour une troisième décennie. Il doit maintenant faire face à la montée en flèche de l’inflation qui a alimenté une crise du coût de la vie et reconstruire à la suite d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 50 000 personnes et rasé des villes entières.

Après avoir échoué à remporter la victoire au premier tour du scrutin le 14 mai, M. Erdogan a battu le candidat de l’opposition, Kemal Kiliçdaroglu, qui avait promis de mettre la Turquie sur une voie plus démocratique et d’améliorer les relations avec l’Occident.

Populiste diviseur et orateur magistral, il a transformé la présidence turque d’un rôle largement symbolique en un puissant cabinet.

M. Erdogan a gagné en partie grâce au soutien des électeurs conservateurs. Ils lui restent dévoués pour avoir rehaussé le profil de l’islam en Turquie, qui était fondé sur des principes laïcs, et pour avoir accru l’influence du pays dans la politique internationale tout en traçant une voie indépendante.

À l’approche des élections, M. Erdogan avait retardé l’approbation de l’entrée de la Suède dans l’alliance de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans le cadre d’un effort occidental visant à isoler Moscou après son invasion de l’Ukraine.

M. Erdogan a accusé la Suède d’être trop indulgente envers les groupes qu’Ankara considère comme des terroristes, et une série de manifestations brûlant le Coran à Stockholm a provoqué la colère de sa base de soutien religieux, rendant sa position sévère encore plus populaire.

Son avenir politique immédiat étant désormais assuré, M. Erdogan pourrait être disposé à lever son objection à l’adhésion de la Suède, qui doit être approuvée à l’unanimité. La Turquie et la Hongrie sont les deux seuls pays de l’alliance qui n’ont pas ratifié leur entrée.

«La Turquie signalera probablement qu’elle est ouverte à une certaine forme de rapprochement, par exemple en encourageant la ratification par le parlement de l’adhésion de la Suède à l’OTAN», a déclaré Jay Truesdale, qui dirige le cabinet de conseil en risques géopolitiques Veracity Worldwide.

Cela ne signifie pas que M. Erdogan envisage d’abandonner sa relation avec la Russie, sur laquelle la Turquie dépend pour ses revenus énergétiques et touristiques.

«M. Erdogan a maintenu avec succès une politique étrangère multivectrice, ce qui lui a permis d’entretenir des relations constructives avec la Russie, la Chine et les pays du Moyen-Orient, même si cela s’est fait au détriment des alliances de la Turquie avec l’Occident», a expliqué M. Truesdale.

Cela a souvent placé la Turquie au centre de conflits et de débats internationaux majeurs : elle a aidé à négocier un accord pour relancer les exportations de céréales ukrainiennes et éviter les pénuries alimentaires mondiales, est intervenue militairement dans la guerre civile en Syrie, s’est engagée dans l’exploration gazière controversée en Méditerranée, a hébergé des millions de Syriens fuyant la violence et utilisé souvent ces réfugiés comme levier dans les négociations avec ses voisins européens.

Un «siècle turc»

Reflétant ses ambitions mondiales, M. Erdogan a déclaré dimanche dans son discours de victoire que, le pays marquant son centenaire cette année, le monde verrait un «siècle turc».

La tendance de M. Erdogan à jouer dans les deux camps — comme l’achat d’équipements militaires de fabrication russe et le refus d’appliquer des sanctions contre Moscou tout en fournissant des drones à l’Ukraine — a souvent irrité ses alliés.

Cela le rend aussi souvent indispensable, comme en témoignent les dirigeants occidentaux qui se sont précipités pour le féliciter, alors qu’ils restent préoccupés par son virage de plus en plus autoritaire — y compris la répression de la liberté d’expression et la rhétorique ciblant la communauté LGBTQ+.

M. Erdogan devrait par ailleurs poursuivre ses efforts récents pour normaliser les relations avec les pays du Moyen-Orient après des désaccords avec plusieurs puissances régionales, dont Israël, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

M. Erdogan a reconnu dans une récente entrevue télévisée que certains États du Golfe, qu’il n’a pas nommés, avaient accordé à la Turquie une aide financière qui a contribué à soutenir l’économie du pays.

Sous une pression intérieure intense pour expulser des millions de réfugiés syriens, M. Erdogan a également tenté de réparer les ponts avec le président syrien Bashar Assad — après des années à soutenir les combattants de l’opposition cherchant à le destituer.

Le gouvernement Erdogan espère que le rapprochement avec M. Assad pourra conduire au rapatriement en toute sécurité des réfugiés. Damas, cependant, a déclaré que la Turquie devait se retirer des zones du nord de la Syrie qu’elle contrôle.

Alors que les États-Unis et l’Europe sont susceptibles de rechercher le soutien de la Turquie sur certaines questions, comme l’adhésion de la Suède à l’OTAN, les observateurs ont déclaré que les relations resteront difficiles dans d’autres domaines, comme l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Ces pourparlers sont au point mort en raison du recul démocratique sous le gouvernement Erdogan et il est peu probable qu’ils soient relancés.

— Avec des informations de Cinar Kiper à Bodrum.