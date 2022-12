Le président français Macron se rend en Louisiane pour renforcer les liens culturels

BÂTON-ROUGE, La. — Le président français Emmanuel Macron est en visite en Louisiane vendredi pour célébrer des liens culturels de longue date et discuter de la politique énergétique.

Le bureau du président Macron a annoncé qu’il rencontrerait des dirigeants politiques et qu’il devrait se rendre dans le quartier français historique de La Nouvelle-Orléans, le cœur de la ville. Ce sera la première visite d’un président français depuis que Valery Giscard d’Estaing s’est rendu à Lafayette et à La Nouvelle-Orléans en 1976. Le seul autre président français à visiter la Louisiane était Charles de Gaulle en 1960.

M. Macron prévoit aller au Jackson Square, où il sera accueilli par la mairesse LaToya Cantrell. Il se rendra ensuite à la collection historique de La Nouvelle-Orléans pour discuter des impacts du changement climatique avec le gouverneur John Bel Edwards. Le président Macron doit également rencontrer des représentants des entreprises énergétiques.

Le gouverneur Edwards, un démocrate, a été franc sur les dangers du changement climatique, dans un État où des dizaines de milliers d’emplois sont liés à l’industrie pétrolière et gazière. Cela rend l’escale à La Nouvelle-Orléans «très emblématique» des efforts liés au climat, ont souligné les responsables français.

En outre, MM. Macron et Edwards signeront un protocole d’accord «pour étendre et renforcer les liens culturels solides entre la France et la Louisiane dans les domaines de l’économie, de l’énergie propre et de l’environnement», selon le bureau du gouverneur.

Lors de la visite de Macron à Washington jeudi, lui et le président Joe Biden ont publié une déclaration commune exprimant leur «vive préoccupation relative aux répercussions toujours plus importantes de dérèglement climatique et de la perte en biodiversité» et ont déclaré qu’ils «entendent continuer à mobiliser leurs pays et la communauté internationale pour y remédier».

À La Nouvelle-Orléans, M. Macron devrait annoncer son intention d’étendre la programmation pour soutenir l’éducation en français aux États-Unis.

«On veut que la langue française soit une langue pour toutes et tous et que nous rénovions ainsi l’image du français aux États-Unis», a soutenu le président Macron, mercredi, devant la communauté française à Washington.

La Nouvelle-Orléans est l’endroit où l’achat de la Louisiane a été finalisé, transférant la Louisiane de la France aux États-Unis en 1803. La ville la plus peuplée de l’État abrite également le quartier français, le cœur historique de La Nouvelle-Orléans, vieux de plus de 300 ans. Installé pour la première fois dans les années 1700, il a été ravagé par le feu à deux reprises. Il est surtout connu comme un lieu touristique et un quartier commercial où un marché français réinventé, des restaurants raffinés, des magasins d’antiquités et des galeries d’art coexistent avec des boutiques de t-shirts, des clubs de danseuses nues et des bars diffusant des prestations de musique.