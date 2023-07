Le président israélien Netanyahou hospitalisé pour un stimulateur cardiaque

JÉRUSALEM — Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été transporté d’urgence à l’hôpital tôt dimanche pour une procédure d’urgence visant à implanter un stimulateur cardiaque, plongeant le pays dans une tourmente plus profonde après les protestations généralisées contre son plan controversé de refonte judiciaire.

Le bureau de M. Netanyahu a déclaré qu’il serait placé sous sédation et que le ministre de la Justice Yariv Levin le remplacerait pendant qu’il subirait la procédure. Mais dans une brève déclaration vidéo, M. Netanyahu a également assuré qu’il «se sentait bien» et prévoyait de faire avancer son plan dès sa sortie. Le ministre Levin est le maître d’œuvre de la refonte judiciaire.

L’annonce de M. Netanyahu, publiée après minuit, est intervenue une semaine après son hospitalisation pour ce qui a été décrit comme une déshydratation. Cela survient aussi après une journée tumultueuse qui a vu certaines des plus grandes manifestations à ce jour contre le plan de refonte judiciaire.

Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d’Israël samedi soir, tandis que des milliers de personnes ont marché vers Jérusalem et campé près du parlement avant un vote attendu lundi qui approuverait une partie clé de la refonte.

Le projet de réforme a suscité de vives critiques de la part des chefs d’entreprise et des responsables médicaux, et un nombre croissant de réservistes militaires dans des unités clés ont déclaré qu’ils cesseraient de se présenter au travail si le projet de refonte était adopté, ce qui fait craindre que la sécurité d’Israël ne soit menacée.

Selon «Brothers in Arms», un groupe de protestation représentant des soldats à la retraite, 10 000 réservistes supplémentaires ont annoncé qu’ils suspendaient leurs fonctions samedi soir.

Plus de 100 anciens hauts responsables de la sécurité, dont des commandants militaires à la retraite, des commissaires de police et des chefs d’agences de renseignement, se sont joints à ces appels samedi, signant une lettre à M. Netanyahu l’accusant de compromettre l’armée israélienne et l’exhortant à suspendre la législation.

M. Netanyahu et ses alliés d’extrême droite ont annoncé le plan de refonte en janvier, quelques jours après leur entrée en fonction. Ils affirment que le plan est nécessaire pour limiter ce qu’ils disent être les pouvoirs excessifs des juges non élus.

Ceux qui critiquent le plan affirment que cela détruira le système de freins et contrepoids du pays et le mettra sur la voie d’un régime autoritaire. Le président américain Joe Biden a exhorté M. Netanyahu à suspendre le plan et à rechercher un large consensus.

Le premier ministre Netanyahu, 73 ans, a un emploi du temps chargé et son bureau affirme qu’il est en bonne santé. Mais au fil des ans, il a publié peu de détails ou de dossiers médicaux. Le 15 juillet, il a été transporté d’urgence à l’hôpital israélien de Sheba pour des étourdissements. Il a dit plus tard qu’il était sorti sous le soleil brûlant et qu’il n’avait pas bu assez d’eau.

Son retour à Sheba pour la procédure du stimulateur cardiaque a indiqué que ses problèmes de santé étaient plus graves qu’initialement indiqué. Dans la vidéo, M. Netanyahu a déclaré qu’il avait été équipé d’un moniteur après l’hospitalisation de la semaine dernière et que lorsqu’une alarme a retenti tard samedi, cela signifiait qu’il avait besoin d’un stimulateur cardiaque immédiatement.

«Je me sens bien, mais j’écoute mes médecins», a-t-il déclaré.

Pour l’instant, on ne sait pas ce que l’hospitalisation signifie pour la refonte judiciaire, qui a amèrement divisé la nation. M. Netanyahu a dit qu’il s’attend à être libéré à temps pour se rendre au parlement pour le vote de lundi. Entre-temps, son bureau a spécifié que la réunion hebdomadaire de son cabinet, qui se tenait habituellement chaque dimanche matin, avait été reportée.

Des milliers d’Israéliens campaient dans le parc principal de Jérusalem, à quelques pas du parlement, après avoir terminé une marche de quatre jours depuis Tel-Aviv pour rallier l’opposition à la refonte judiciaire. Tard samedi, des centaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans les rues de Tel-Aviv et d’autres villes dans une ultime démonstration de force dans l’espoir d’empêcher la refonte judiciaire.

Dans une chaleur torride atteignant 33 °C, la marche vers Jérusalem a transformé l’entrée principale de la ville en une mer de drapeaux israéliens bleus et blancs alors que les marcheurs terminaient la dernière étape d’une randonnée de quatre jours de 70 kilomètres depuis Tel-Aviv.

Les marcheurs, qui sont passés de centaines à des milliers au fur et à mesure que la marche progressait, ont été accueillis à Jérusalem par une foule de manifestants enthousiastes avant de s’installer dans des rangées de petites tentes blanches.