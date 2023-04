Le président Joe Biden visite les zones sinistrées par une tornade au Mississippi

ROLLING FORK, Miss. — Lors de sa visite dans une ville du Mississippi ravagée la semaine dernière par une tornade mortelle, le président Joe Biden a juré vendredi que le gouvernement fédéral «ne partirait pas» tant que la région ne serait pas remise sur pied.

Le président est arrivé vendredi dans la région du «Delta du Mississippi» alors qu’une nouvelle série de violentes tempêtes menace de se propager dans le Midwest et le sud des États-Unis.

La tornade de la semaine dernière a détruit environ 300 maisons et entreprises à Rolling Fork et dans la ville voisine de Silver City, laissant derrière des monticules de bois, de briques et de métal tordu. Des centaines d’autres bâtiments ont été gravement endommagés. Le bilan au Mississippi s’élève pour l’instant à 21 morts, sur la base des décès confirmés par les coroners. Une personne est également morte en Alabama voisin.

Dans l’hélicoptère «Marine One», alors qu’ils volaient de Jackson vers la région la plus durement touchée par la tempête de la semaine dernière, le président Biden et son épouse Jill ont pu constater l’ampleur de la dévastation sur des hectares de terres agricoles – des maisons détruites, des arbres renversés et des amoncellements de débris.

Le cortège présidentiel a plus tard emprunté un long chemin de terre à travers des kilomètres de terres agricoles, passant devant de modestes maisons rasées par la tornade.

«C’est difficile», a déclaré M. Biden alors qu’il était accueilli par des responsables de l’État du Mississippi, et des représentants locaux et fédéraux, après son arrivée à Rolling Fork. «La chose la plus importante est que nous devons faire savoir aux gens la raison pour laquelle ils doivent garder espoir, en particulier ceux qui ont perdu quelqu’un.»

La Maison-Blanche avait indiqué avant son arrivée que le président annoncerait que le gouvernement fédéral couvrirait le coût total des mesures d’urgence mises en place par l’État pour les 30 prochains jours, y compris les heures supplémentaires pour les premiers intervenants et le nettoyage des débris.

M. Biden devrait également annoncer que l’Agence fédérale de gestion des urgences ouvrira des bureaux dans les comtés sinistrés pour aider les résidents à accéder aux ressources à leur disposition.

Les présidents américains visitent régulièrement des régions ravagées par des catastrophes naturelles ou qui ont subi d’importantes pertes en vies humaines à la suite de fusillades ou d’autres catastrophes. M. Biden doit d’ailleurs décider s’il se rendra à Nashville, là où trois enfants et trois adultes ont été tués par balles dans une école.

Les intempéries de la semaine dernière rendent la vie encore plus difficile dans cette région déjà en difficulté économique. Le Mississippi est l’un des États les plus pauvres, et la région du Delta, majoritairement noire, est elle-même depuis longtemps l’une des plus pauvres de l’État.

Par ailleurs, un système météorologique inhabituel s’est installé dans cette région et les météorologues craignaient que la journée de vendredi ne soit l’une des pires.

Selon une nouvelle étude, les États-Unis verront davantage de ces tempêtes massives à mesure que la planète se réchauffera. Et les tempêtes sont susceptibles de frapper plus fréquemment dans les États du Sud les plus peuplés, notamment l’Alabama, le Mississippi et le Tennessee.