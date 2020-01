Le président par intérim du Venezuela rencontrera Justin Trudeau

OTTAWA — Le président par intérim du Venezuela, Juan Guaido, est de passage au Canada lundi pour y rencontrer le gouvernement Trudeau.

Il s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, en matinée et rencontrera le premier ministre Justin Trudeau en fin d’après-midi.

M. Champagne dit qu’il a discuté avec M. Guaido et son équipe des prochaines étapes qui permettront d’aller «le plus rapidement possible vers la restauration de la démocratie et des droits humains» au Venezuela.

La meilleure façon d’y arriver, a-t-il précisé, sera avec des élections «libres et démocratiques» sous observation internationale.

Le Canada fait partie des pays qui reconnaissent M. Guaido comme président par intérim du pays, depuis l’an dernier.