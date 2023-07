Le président turc Erdogan accepte l’adhésion de la Suède à l’OTAN

VILNIUS, Lituanie — Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a annoncé que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait accepté de transmettre le protocole d’adhésion de la Suède à l’OTAN au Parlement turc «dès que possible».

M. Stoltenberg a fait cette annonce à l’issue d’entretiens avec M. Erdogan et le premier ministre suédois, Ulf Kristersson, à la veille d’un sommet de l’OTAN en Lituanie.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN est retardée depuis l’année dernière par les objections de la Turquie.

«C’est un jour historique, car la Turquie s’est clairement engagée à soumettre les documents de ratification à la Grande Assemblée nationale et à travailler avec l’Assemblée pour garantir la ratification», a déclaré M. Stoltenberg aux journalistes.

Plus tôt dans la journée de lundi, alors que l’OTAN espérait afficher publiquement son soutien à l’Ukraine plus de 500 jours après le début de la guerre, M. Erdogan a déclaré qu’il bloquerait la demande de la Suède à moins que les membres européens de l’organisation militaire «ouvrent la voie» à l’adhésion de la Turquie au plus grand bloc commercial du monde.

La Turquie est candidate à l’adhésion à l’Union européenne (UE), mais ses négociations d’adhésion sont au point mort depuis 2018 en raison du recul de la démocratie sous la présidence d’Erdogan, des inquiétudes concernant l’État de droit et les violations des droits, ainsi que des différends avec Chypre, membre de l’UE.

L’annonce surprise de M. Erdogan avait ajouté une nouvelle incertitude à la candidature de la Suède pour devenir le 32e membre de l’alliance. La Turquie bloquait déjà l’entrée de la Suède, car M. Erdogan estimait qu’elle s’est montrée trop laxiste à l’égard des militants kurdes et d’autres groupes qu’il considère comme des menaces pour la sécurité.

C’est la première fois que M. Erdogan établit un lien entre l’ambition de son pays d’adhérer à l’UE et les efforts déployés par la Suède pour devenir membre de l’OTAN.

«Presque tous les pays membres de l’OTAN sont aujourd’hui membres de l’UE, a déclaré M. Erdogan aux journalistes à Istanbul. Je lance cet appel à ces pays qui ont fait attendre la Turquie aux portes de l’UE pendant plus de 50 ans.»

«Venez et ouvrez la voie à l’adhésion de la Turquie à l’UE. Lorsque vous aurez ouvert la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à la Suède comme nous l’avons fait pour la Finlande», a-t-il ajouté.

La Suède et la Finlande, auparavant non alignées, ont demandé à adhérer à l’OTAN l’année dernière à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Finlande a rejoint l’OTAN en avril après la ratification de la Turquie.