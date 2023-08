Le président ukrainien aux Pays-Bas en prévision de la livraison d’avions F-16

EINDHOVEN, Pays-Bas — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aux Pays-Bas dimanche, deux jours après que le pays a déclaré que les États-Unis avaient autorisé les autorités néerlandaises et danoises à livrer des avions de combat F-16 à l’armée de l’air ukrainienne.

M. Zelensky doit rencontrer le premier ministre néerlandais Mark Rutte sur une base aérienne militaire dans la ville méridionale d’Eindhoven. Le dirigeant ukrainien était en Suède la veille.

L’approbation par les États-Unis, vendredi, de la livraison d’avions de chasse F-16 américains par les Pays-Bas et le Danemark à l’Ukraine est considérée comme un coup de pouce majeur pour Kyiv, même si ces appareils de combat n’auront pas d’impact immédiat sur une guerre qui s’étire depuis près de 18 mois, depuis l’invasion de la Russie.

L’Ukraine a longtemps plaidé pour que le chasseur sophistiqué lui donne un avantage au combat. Il a récemment lancé une contre-offensive contre les forces du Kremlin sans couverture aérienne, plaçant ses troupes à la merci de l’aviation et de l’artillerie russes.

Les gouvernements néerlandais et danois sont également impliqués dans une coalition qui travaille à former des pilotes ukrainiens pour piloter les avions de combat technologiquement avancés.

Le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen, a précisé vendredi que la formation des pilotes ukrainiens commençait ce mois-ci. Les responsables ont déjà indiqué que les pilotes ukrainiens auront besoin de six à huit mois de formation.

Washington soutient que les avions F-16, comme les chars Abrams américains avancés, seront cruciaux à long terme alors que Kyiv affronte la Russie.

L’Ukraine s’est appuyée sur des avions plus anciens, comme les MiG29 de fabrication russe et les jets Sukhoi. Les F-16 disposent de technologies et de capacités de ciblage plus récentes. Ils sont également plus polyvalents, selon les experts.

Dans une vidéo diffusée plus tôt dimanche, le président Zelensky a juré une sévère riposte à une frappe de missile russe samedi dans le centre de la ville ukrainienne du nord de Tchernihiv qui a tué sept personnes et blessé plus de 100 autres.