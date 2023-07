Le président ukrainien salue les soldats à l’occasion des 500 jours de guerre

KIEV, Ukraine — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a marqué samedi le 500e jour de la guerre en saluant les soldats du pays dans une vidéo diffusée depuis une île de la mer Noire qui est devenue le symbole de la résilience de l’Ukraine face à l’invasion russe.

S’exprimant depuis l’île des Serpents, M. Zelensky a rendu hommage aux soldats ukrainiens qui se sont battus pour ce territoire et à tous les autres défenseurs du pays, déclarant que la reprise du contrôle de l’île «est une grande preuve que l’Ukraine regagnera chaque parcelle de son territoire».

«Je tiens à remercier — d’ici, de ce lieu de victoire — chacun de nos soldats pour ces 500 jours, a déclaré M. Zelensky. Merci à tous ceux qui se battent pour l’Ukraine !»

Les forces russes ont pris le contrôle de la petite île le 24 février 2022, le jour où Moscou a lancé son invasion, dans l’espoir apparent de l’utiliser comme base de départ pour un assaut sur Odessa, le plus grand port de l’Ukraine et le quartier général de sa marine.

L’île a pris une importance légendaire dans la résistance de l’Ukraine à l’invasion russe, lorsque les troupes ukrainiennes qui s’y trouvaient auraient été sommées par un navire de guerre russe de se rendre ou d’être bombardées. La réponse aurait été : «Va te faire (juron)».

L’Ukraine a célébré cette histoire avec une ferveur patriotique et a émis un timbre-poste pour la commémorer.

Les défenseurs ukrainiens de l’île ont été capturés par les Russes, puis libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers. Après la prise de l’île, l’armée ukrainienne a lourdement bombardé la petite garnison russe qui s’y trouvait, forçant les Russes à se retirer le 30 juin 2022. La retraite des Russes a réduit la menace d’une attaque russe par voie maritime sur Odessa et a contribué à ouvrir la voie à un accord sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

«Que la liberté que tous nos héros de différentes époques voulaient pour l’Ukraine et qui doit être gagnée maintenant soit un hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour l’Ukraine, a affirmé M. Zelensky. Nous gagnerons sans aucun doute !»

Sur le champ de bataille

D’intenses batailles ont continué à faire rage samedi dans l’est et le sud du pays, les forces ukrainiennes poursuivant leurs attaques contre les défenses russes à plusieurs niveaux dans les premières étapes de leur contre-offensive.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région orientale de Donetsk, a déclaré qu’un tir de roquette russe sur la ville de Lyman avait tué six civils et en avait blessé cinq autres tôt samedi.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué dans sa dernière mise à jour des renseignements que la ville orientale de Bakhmout, prise par les Russes en mai, a été le théâtre des combats les plus intenses sur le front au cours de la semaine écoulée.

Il a indiqué que les forces ukrainiennes ont réalisé des gains réguliers au nord et au sud de Bakhmout dans la région de Donetsk, notant que «les soldats russes sont très probablement confrontés à un moral bas, à un mélange d’unités disparates et à une capacité limitée à trouver et à frapper l’artillerie ukrainienne».

L’armée russe insiste sur le fait qu’elle a réussi à repousser les attaques ukrainiennes dans différentes sections du front et qu’elle a infligé de lourdes pertes aux assaillants.

Le ministère russe de la Défense a diffusé samedi des images montrant le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, visitant des champs de tir où des soldats volontaires sont entraînés.

Soutien international

Les batailles le long de la ligne de front font rage alors que les dirigeants de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) doivent se réunir à Vilnius pour un sommet de deux jours la semaine prochaine afin d’offrir une aide supplémentaire à la modernisation des forces armées ukrainiennes, de créer un nouveau forum de haut niveau pour les consultations et de réaffirmer que l’Ukraine rejoindra un jour l’alliance.

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a exprimé samedi son soutien à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, déclarant qu’elle méritait de rejoindre l’alliance. Il a fait ce commentaire lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Zelensky, qui s’est rendu en Turquie dans le cadre d’une tournée européenne visant à rallier des soutiens en faveur de l’entrée de l’Ukraine dans l’alliance militaire après la fin de la guerre avec la Russie.

À la veille du sommet de l’OTAN, les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions, une décision que le président Joe Biden a qualifiée de «difficile». Les deux tiers des membres de l’OTAN ont interdit ces munitions, qui ont fait de nombreuses victimes civiles, mais les États-Unis considèrent leur livraison comme un moyen de soutenir l’offensive de l’Ukraine et de percer les lignes de front russes.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a salué l’initiative des États-Unis, affirmant que la livraison d’armes à sous-munitions aiderait le pays à désoccuper ses territoires tout en sauvant la vie des soldats ukrainiens.

M. Reznikov a promis que l’Ukraine n’utiliserait ces munitions que pour la désoccupation de son territoire et qu’elle ne les tirerait pas sur le territoire russe proprement dit. Il a également indiqué que l’armée ukrainienne n’utiliserait pas d’armes à sous-munitions dans les zones urbaines pour éviter de blesser des civils, ajoutant qu’elles seraient utilisées sur le terrain pour «percer les lignes de défense ennemies avec un minimum de risques pour la vie de nos soldats».