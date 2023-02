Le président ukrainien Volodymyr Zelensky livrera un discours à la Berlinale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit prononcer un discours vidéo en direct lors de l’ouverture Festival international du film de Berlin, jeudi.

Les organisateurs ont annoncé qu’ils rendraient un hommage particulier cette année à l’Ukraine et aux manifestants en Iran.

M. Zelensky, un ancien comédien, apparaît dans le film de Sean Penn sur la guerre en Ukraine, «Superpower», qui sera présenté en première mondiale à la Berlinale.

Lors de l’événement de cette année, qui se déroule jusqu’au 26 février, 18 films tenteront de remporter l’Ours d’or et l’Ours d’argent. Les gagnants seront choisis par un jury présidé par l’actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart.

Le festival s’ouvrira avec la première du film de Rebecca Miller «She Came to Me», avec Anne Hathaway, Marisa Tomei et Peter Dinklage.