Le président Zelensky aujourd’hui à Berlin, en quête d’aide matériel et militaire

BERLIN — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que son pays prépare une contre-offensive destinée à libérer les zones occupées par la Russie et non pas à attaquer le territoire russe.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin, M. Zelensky a déclaré que l’objectif de l’Ukraine est de libérer les territoires à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

M. Scholz a répondu à M. Zelensky que l’Allemagne va soutenir l’Ukraine «aussi longtemps que nécessaire».

Le président ukrainien a été accueilli avec des honneurs militaires dimanche alors qu’il effectuait sa première visite en Allemagne depuis que la Russie a envahi son pays.

Volodymyr Zelensky effectue une tournée chez des pays alliés à la recherche d’autres livraisons d’armes pour aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe et obtenir des fonds pour reconstruire ce qui a été détruit par plus d’un an de conflit dévastateur.

Le président Zelensky a fait le voyage à bord d’un jet allemand Luftwaffe. La veille il était à Rome, où M. Zelensky a rencontré le pape François et la première ministre italienne Giorgia Meloni.

Samedi, le gouvernement allemand a annoncé une nouvelle aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de plus de 2,7 milliards d’euros, soit l’équivalent de 3,9 milliards $ CAN, y compris des chars, des systèmes antiaériens et des munitions.

«Déjà à Berlin», a indiqué le président Zelensky dans un gazouillis dimanche accompagné des mots «armes, paquets puissants, défense aérienne, reconstruction, UE, OTAN et sécurité», dans une référence apparente aux principales priorités de son voyage.

Après avoir hésité à lui fournir des armes létales, l’Allemagne est devenue l’un des plus grands fournisseurs d’armes à l’Ukraine, y compris avec des chars de combat Leopard 1 et 2, et le système sophistiqué de défense aérienne IRIS-T SLM. Le matériel moderne occidental est considéré comme crucial si l’Ukraine doit réussir dans sa contre-offensive contre les troupes russes.

Volodymyr Zelensky a d’abord rencontré le président Frank-Walter Steinmeier, le chef de l’Allemagne, qui a été snobé par Kyiv l’année dernière, apparemment à cause de ses liens étroits avec la Russie, ce qui a refroidi les relations diplomatiques entre l’Ukraine et l’Allemagne.

Depuis, M. Steinmeier et le chancelier Scholz se sont rendus en Ukraine, assurant M. Zelensky de leur soutien à la lutte de son pays contre l’invasion russe.

Après avoir rencontré M. Scholz et d’autres hauts fonctionnaires, les deux dirigeants devraient se rendre dans la ville occidentale d’Aix-la-Chapelle président Zelensky doit recevoir le prix international Charlemagne qui lui a été décerné ainsi qu’au peuple ukrainien.

Les organisateurs affirment que le prix reconnaît que leur résistance contre l’invasion de la Russie est une défense «non seulement de la souveraineté de leur pays et de la vie de ses citoyens, mais aussi de l’Europe et des valeurs européennes».

Alors que les dirigeants allemands ont exprimé leur ferme soutien à l’Ukraine, les électeurs allemands sont divisés sur la question de savoir si le pays devrait fournir d’autres armes, en particulier des avions de chasse à la fine pointe de la technologie, comme ceux que Kyiv demande à ses alliés.