Le prince Charles rencontrera son sosie laineux lors de sa visite au Canada

Le prince de Galles arrivera face à face à son propre sosie laineux à son arrivée au Canada mardi.

Le prince Charles aura l’occasion de voir un buste de lui-même grandeur nature feutré à l’aiguille à la main, alors qu’il rencontrera des passionnés de laine canadiens à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, lors de l’un des premiers arrêts de sa tournée de trois jours à travers le pays aux côtés de sa femme Camilla, la duchesse de Cornouailles.

Mais le PDG de Campaign for Wool in Canada dit que ce ne sera même pas la «pièce de résistance» de l’accueil laineux qui sera réservé au prince.

Matthew Rowe dit que l’association industrielle à but non lucratif présentera également à son mécène royal une sculpture en laine de sa mère, la reine.

L’artiste manitobaine Rosemarie Péloquin dit avoir passé des centaines d’heures sur chacun des bustes, utilisant une aiguille barbelée pour sculpter les détails fins des visages des membres de la famille royale.

Mme Péloquin dit qu’elle a l’impression d’avoir appris à connaître le prince au cours de la création de son double en laine qu’elle a hâte de voir le visage de son homologue réel lorsque les deux se rencontreront.