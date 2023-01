Le prince Harry donnera plusieurs entrevues pour discuter de ses nouveaux mémoires

LONDRES — Le prince Harry devrait lancer de nouvelles flèches à la famille royale britannique dans des entrevues diffusées pour promouvoir ses mémoires, qui ont fait la une incendiaire de certains journaux avant même sa sortie officielle.

Une entrevue préenregistrée avec ITV, une chaîne de télévision indépendante du Royaume-Uni, devrait être diffusée dimanche soir. L’émission de CBS 60 Minutes a organisé un entretien avec le prince un plus tard, et ce dernier passera aussi à l’émission Good Morning America et au Late Show de Stephen Colbert.

Dans des extraits diffusés à l’avance, Harry a raconté au journaliste d’ITV Tom Bradby qu’il n’a pleuré qu’une seule fois après la mort de sa mère, la princesse Diana, lors de son enterrement en 1997. Il a affirmé s’être senti coupable de ne pas avoir montré d’émotion lorsque lui et son frère, le prince William, ont accueilli des foules de personnes en deuil devant le palais de Kensington, la maison londonienne de Diana.

Dans son livre «Spare» («Le Suppléant» en français), Harry blâme l’éthique intransigeante de sa famille, affirmant qu’il avait «trop bien appris (…) la maxime familiale selon laquelle pleurer n’est pas une option».

«Tout le monde pensait connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches et les plus aimées d’elle étaient incapables de montrer la moindre émotion à ce moment-là», a-t-il déploré.

«Spare» est la dernière d’une série de déclarations publiques du prince et de sa femme Meghan Markle depuis qu’ils ont quitté la vie royale et déménagé en Californie en 2020. Ce départ a été engendré par ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste contre Meghan, qui est biracial, et un manque du soutien du palais. Les mémoires font suite à une entrevue avec Oprah Winfrey et à un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier.

L’Associated Press a acheté un exemplaire en espagnol du livre avant qu’il soit publié dans le monde mardi prochain.

Relation épineuse avec son frère

Dans les mémoires écrites par des prête-plume anonymes, le prince de 38 ans décrit la séparation acrimonieuse du couple de la famille royale en 2020, après que leur suggestion d’un rôle royal partiel a été rejetée. Harry oppose le retrait de la sécurité financée par les contribuables du couple au cas de son oncle, le prince Andrew, qui a été démis de ses fonctions royales en raison de son amitié avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

L’année dernière, Andrew avait réglé le procès d’une femme qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle voyageait avec Jeffrey Epstein à l’âge de 17 ans. Le prince avait payé une somme non divulguée dans le cadre du règlement, mais n’avait pas reconnu avoir commis des actes répréhensibles.

Harry soutient que personne n’avait alors envisagé de retirer la sécurité d’Andrew malgré le «scandale honteux».

Le livre explore également le deuil de Harry à la mort de sa mère, ainsi que son impression d’avoir toujours joué le rôle de «réserve» royale, éclipsé par «l’héritier», son frère aîné William. Il raconte des disputes et une altercation physique avec William, révèle comment il a perdu sa virginité (dans un champ) et décrit avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

Il dit également avoir tué 25 combattants talibans alors qu’il était pilote d’hélicoptère Apache en Afghanistan – une affirmation critiquée à la fois par les vétérans militaires talibans et britanniques.

Les responsables royaux n’ont pas commenté les allégations, mais certains alliés de la famille ont réfuté les dires du prince Harry, la plupart de façon anonyme.

Dans l’interview d’ITV, Harry affirme vouloir la réconciliation avec la famille royale, mais que «la balle était dans leur camp».