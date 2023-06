Le prix de la laïcité Guy-Rocher remis à Pauline Marois

QUÉBEC — L’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois a été honorée lors d’une cérémonie mercredi soir au Palais Montcalm, à Québec. Elle a reçu le prix de la laïcité Guy-Rocher des mains du ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge.

Ce prix souligne la contribution et l’engagement d’une personne, d’un organisme ou d’un regroupement en faveur de la laïcité.

«Ayant occupé plusieurs fonctions parlementaires et ministérielles durant près de 30 ans, et première femme première ministre du Québec (2012-2014), Pauline Marois a œuvré pour la déconfessionnalisation du système scolaire québécois ainsi que pour l’avancement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a défendu la laïcité et en a fait la promotion tout au long de sa carrière», précise le communiqué émis par le gouvernement.

Mme Marois était nommée aux côtés de Benoit Pelletier, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa, ancien député et ministre, ainsi que l’autrice Andréa Richard, qui est aussi conférencière et militante engagée en faveur des droits des femmes et de la laïcité. Le choix de Mme Marois a été fait par un jury de quatre personnes.

«La laïcité de l’État est un vecteur de cohésion sociale et elle permet à tous les Québécois de faire nation ensemble. Les finalistes du prix de la laïcité Guy-Rocher 2023 ont grandement contribué à promouvoir et à défendre la laïcité au Québec. C’est avec une grande fierté que nous saluons, aujourd’hui, la contribution et l’engagement de Pauline Marois. Elle est une citoyenne et politicienne inspirante qui, à différents niveaux, a contribué à l’élaboration d’un Québec moderne et laïc», a affirmé le ministre Jean-François Roberge.