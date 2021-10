Le prix Nobel de chimie remis à deux chercheurs pour leurs travaux sur des molécules

STOCKHOLM — Le prix Nobel de chimie a été décerné au scientifique allemand Benjamin List de l’Institut Max Planck et au scientifique d’origine écossaise David W.C. MacMillan de l’Université de Princeton aux États-Unis.

Ils ont été cités pour leur travail dans le développement d’une nouvelle façon de construire des molécules connue sous le nom d’«organocatalyse asymétrique».

Les lauréats ont été annoncés mercredi par Goran Hansson, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède.

Le comité Nobel a déclaré que MM. List et MacMillan avaient développé indépendamment en 2000 une nouvelle méthode de catalyse.

«Cela profite déjà grandement à l’humanité», a déclaré Pernilla Wittung-Stafshede, membre du comité Nobel.

S’exprimant après l’annonce, M. List a déclaré que le prix était une «énorme surprise».

«Je ne m’y attendais absolument pas», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était en vacances à Amsterdam avec sa famille lorsque l’appel de Suède est arrivé.

M. List a raconté qu’il ne savait pas au départ que M. MacMillan travaillait sur le même sujet et a pensé que son intuition pourrait n’être qu’une «idée stupide», jusqu’à ce que cela fonctionne.

«Je sentais que cela pourrait être quelque chose de grand», a-t-il déclaré.

Il est courant que plusieurs scientifiques travaillant dans des domaines connexes se partagent le prix. L’année dernière, le prix de chimie a été décerné à Emmanuelle Charpentier de France et Jennifer A. Doudna des États-Unis pour le développement d’un outil d’édition de gènes qui a révolutionné la science en fournissant un moyen de modifier l’ADN.

Le prix prestigieux est accompagné d’une médaille d’or et de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 1,14 million de $ US). L’argent du prix provient d’un legs laissé par son créateur, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

Lundi, le comité Nobel a décerné le prix de médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher.

Le prix Nobel de physique a été remis mardi à trois scientifiques dont les travaux ont aidé à expliquer et à prédire les forces complexes de la nature, notamment en élargissant notre compréhension des changements climatiques.

Au cours des prochains jours, des prix seront également décernés pour des travaux exceptionnels dans les domaines de la littérature, de la paix et de l’économie.