Le prix Nobel de physique à trois chercheurs pour leurs travaux sur le climat

STOCKHOLM — Le prix Nobel de physique a été décerné à des scientifiques japonais, allemand et italien.

Syukuro Manabe, 90 ans, et Klaus Hasselmann, 89 ans, ont été cités pour leurs travaux sur «la modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité et la prévision fiable du réchauffement climatique».

La seconde moitié du prix a été décernée à Giorgio Parisi, 73 ans, pour «la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à l’échelle planétaire».

Le comité a déclaré que MM. Manabe et Hasselmann «ont jeté les bases de notre connaissance du climat de la Terre et de la façon dont l’humanité l’influence».

À partir des années 1960, M. Manabe a démontré comment l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmenterait les températures mondiales, jetant les bases des modèles climatiques actuels.

Environ une décennie plus tard, M. Hasselmann a créé un modèle qui reliait le temps et le climat, aidant à expliquer pourquoi les modèles climatiques peuvent être fiables malgré la nature apparemment chaotique du temps.

Il a également développé des moyens de rechercher des signes spécifiques d’influence humaine sur le climat.

M. Parisi «a construit un modèle physique et mathématique profond» qui a permis de comprendre des systèmes complexes dans des domaines aussi différents que les mathématiques, la biologie, les neurosciences et l’apprentissage automatique.

Après l’annonce, M. Parisi a déclaré qu’«il est très urgent que nous prenions des décisions très fortes et avancions à un rythme très soutenu» dans la lutte contre les changements climatiques.

«Il est clair pour les générations futures que nous devons agir maintenant», a-t-il déclaré.

Les lauréats ont été annoncés mardi par Goran Hansson, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède.

Il est courant que plusieurs scientifiques travaillant dans des domaines connexes se partagent le prix.

Le prix prestigieux est accompagné d’une médaille d’or et de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 1,14 million $ US). L’argent du prix provient d’un legs laissé par son créateur, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.

Lundi, le comité Nobel a décerné le prix de médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs découvertes sur la façon dont le corps humain perçoit la température et le toucher.

Au cours des prochains jours, des prix seront également décernés pour des travaux exceptionnels dans les domaines de la chimie, de la littérature, de la paix et de l’économie.