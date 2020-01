Le procès criminel de Gilbert Rozon pour viol aura lieu en juin

MONTRÉAL — Le procès de l’ex-magnat de l’humour, Gilbert Rozon, pour viol et attentat à la pudeur aura lieu du 8 au 12 juin.

Il se déroulera au palais de justice de Montréal devant un juge, et sans jury.

L’avocat de l’accusé, Me Pierre Poupart, et le procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, se sont présentés en Cour mardi matin pour déterminer les dates du procès.

Le fondateur de Juste pour rire n’était pas présent au tribunal, comme c’est son droit à cette étape des procédures.

Me Ménard n’a pas voulu dévoiler pour le moment quelle preuve il a l’intention de présenter et quels seront les témoins. Il a toutefois confirmé que la présumée victime va témoigner.

Les événements qui sont reprochés à l’accusé se seraient produits entre le 1er juin et le 21 septembre 1980 à Saint-Sauveur, alors que Gilbert Rozon avait 25 ans.