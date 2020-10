Le procès de Gilbert Rozon pour viol se poursuit mercredi

MONTRÉAL — Le procès de Gilbert Rozon pour viol et attentat à la pudeur se poursuit mercredi matin au palais de justice de Montréal.

Il a débuté mardi et doit durer quatre jours.

Au terme de la première journée, le fondateur de Juste pour rire a dit qu’il allait témoigner pour sa défense. Il n’est pas tenu de le faire. Comme tout accusé, il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

L’accusé de 65 ans subit un procès sur deux chefs d’accusation pour des événements s’étant déroulés il y a 40 ans, dans les Laurentides, lorsqu’il avait 25 ans.

Comme premier témoin, la Couronne a appelé à la barre la plaignante, qui a expliqué toute la journée de mardi à la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, comment elle a rencontré l’accusé et leur rendez-vous dans une discothèque des Laurentides.

Après la soirée, elle a relaté que Gilbert Rozon lui a proposé de faire du «necking» dans la voiture, ce à quoi elle a dit non. Puis, en allant la reconduire chez ses parents, il a dit devoir faire un arrêt dans la maison de sa secrétaire pour aller chercher des documents. À l’intérieur, il s’est jeté sur elle pour l’embrasser et lui mettre la main sur le décolleté. Elle s’est débattue, ils ont roulé par terre, puis il a cessé, a-t-elle raconté. Sauf qu’il ne voulait plus la reconduire, prétextant être trop fatigué. Il lui a indiqué une chambre où elle pouvait dormir.

Le lendemain matin, elle s’est réveillée et Gilbert Rozon était sur elle, «déterminé» à avoir des relations sexuelles. Et il l’a pénétrée, a-t-elle ajouté dans la salle de cour.

Le contre-interrogatoire de la plaignante a débuté mardi et doit se poursuivre mercredi matin.