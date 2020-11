Le procès de la Loi sur la laïcité, ancien projet de loi 21, débute lundi

MONTRÉAL — Le procès de la Loi sur la laïcité de l’État débute lundi au palais de justice Montréal.

Cette loi, connue comme «le projet de loi 21» avant son adoption, est contestée par plusieurs groupes qui vont tenter de la faire annuler, en tout ou en partie.

La pièce législative — adoptée en juin 2019 par l’Assemblée nationale — interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers, procureurs de la Couronne et gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

Elle ne fait pas l’unanimité.

Ceux qui la contestent estiment qu’elle est notamment discriminatoire envers les minorités religieuses, dont les femmes musulmanes, qui seraient particulièrement visées par la loi, selon eux.

En l’adoptant, le législateur québécois avait invoqué la clause dérogatoire — souvent appelée «clause nonobstant» — pour tenter d’éviter une contestation par ceux qui feraient valoir que la loi est discriminatoire et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment à ses articles 2 et 15 qui protègent respectivement la liberté de religion et le droit à l’égalité.

Lundi, ce sont quatre demandes d’annulation distinctes qui seront entendues par le juge. Elles ont été regroupées puisque leur objectif est le même, bien que les arguments présentés par les différents groupes ne sont pas identiques.

Au fil des protestations, le gouvernement caquiste a défendu sa loi. Il fera de même devant la Cour.

Le premier ministre François Legault a qualifié la loi de «modérée» et d’«équilibrée», rappelant à maintes reprises qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale et qu’elle reçoit un large appui de la population québécoise. Pour lui, elle ne contrevient pas à la liberté de religion, car tous les citoyens sont libres de pratiquer la religion de leur choix.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a soutenu que la loi n’est «ni raciste ni sexiste», car elle s’applique aux hommes comme aux femmes.

Le procès doit durer de cinq à six semaines.