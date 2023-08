Le procès de Trump au fédéral pour subversion de l’élection est fixé au 4 mars 2024

WASHINGTON — Une juge a fixé lundi au 4 mars 2024 la date du procès de Donald Trump dans l’affaire fédérale à Washington accusant l’ancien président d’avoir tenté d’inverser les résultats des élections de 2020.

La décision de la juge de district américaine Tanya Chutkan a rejeté une demande de la défense visant à repousser le procès jusqu’en avril 2026, environ un an et demi après les élections de 2024, mais elle le fixe également plus tard que la date de janvier proposée par l’équipe de l’avocat spécial Jack Smith.

«Le public a droit à une résolution rapide et efficace de cette affaire», a-t-elle déclaré.

Si la date est maintenue, elle tombera en plein milieu du calendrier des primaires présidentielles républicaines et la veille du Super Mardi, un jour de vote crucial où le plus grand nombre de délégués sont à gagner.

Donald Trump, un républicain, a été inculpé plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un acte fédéral d’accusation de quatre chefs pour avoir comploté pour annuler sa défaite face à Joe Biden, un démocrate, lors des élections de 2020.

Les poursuites pour subversion de l’élection fédérale sont l’une des quatre affaires pénales contre Donald Trump. L’équipe de M. Smith a intenté une action fédérale distincte l’accusant d’avoir conservé illégalement des documents classifiés dans sa propriété de Palm Beach, en Floride, à Mar-a-Lago, et d’avoir refusé de les remettre aux autorités. Cette affaire doit actuellement être jugée le 20 mai prochain.

Le 6 septembre en Géorgie

Donald Trump est également confronté à des poursuites judiciaires à New York et en Géorgie. Les procureurs de Manhattan l’ont accusé de falsification de dossiers commerciaux relativement à un paiement d’argent pour acheter le silence d’une actrice porno qui a déclaré avoir eu une liaison extraconjugale avec Donald Trump. Les procureurs du comté de Fulton, en Géorgie, ont inculpé l’ancien président républicain et 18 autres personnes dans un complot d’extorsion visant à renverser le résultat des élections de 2020 dans cet État.

Donald Trump et les 18 personnes inculpées avec lui en Géorgie devraient être traduits en justice la semaine prochaine.

Les 19 accusés, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et le chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows, doivent être traduits en justice le 6 septembre, date à laquelle ils pourront également entrer une réponse à l’accusation, selon les documents de cour.

Un porte-parole de Donald Trump n’a pas immédiatement répondu à une question de savoir si l’ancien président avait l’intention de renoncer à sa comparution devant le tribunal.

Donald Trump, en position de tête pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, s’est rendu à la justice dans une prison d’Atlanta, jeudi, dans cette affaire, posant avec un visage renfrogné pour la première photo d’identité judiciaire d’un ancien président américain dans l’histoire. Il a affirmé que les enquêtes le concernant étaient de nature politique partisane et constituaient une tentative de nuire à ses chances de reprendre le pouvoir à la Maison-Blanche.