Le procès des insurgés du Capitole au ralenti en raison de l’abondance de preuve

WASHINGTON — En quelque neuf mois depuis l’émeute du 6 janvier dernier au Capitole des États-Unis, les policiers fédéraux ont procédé à l’arrestation de plus de 600 personnes à travers le pays, toutes suspectées d’avoir participé à cette tentative d’insurrection.

Mais traduire en justice ces nombreux suspects s’avère une tâche particulièrement complexe.

Les enquêteurs en charge de ces dossiers ont récolté une preuve si volumineuse qu’ils doivent s’appliquer minutieusement à tout organiser et à tout transmettre aux avocats des divers accusés. Pour ajouter au défi, la preuve ne cesse de prendre de l’ampleur alors que de nouvelles arrestations surviennent encore presque chaque semaine.

Entre-temps, la Cour fédérale à Washington se trouve complètement embourbée par les dossiers criminels liés aux événements du 6 janvier. Ces centaines de causes ont eu pour effet de doubler le nombre d’affaires criminelles traitées par le tribunal par rapport à l’année précédente. Et comme si ce n’était pas assez, les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 viennent elles aussi ralentir le processus.

Ces délais judiciaires font traîner une procédure déjà remise en cause par certains élus de droite pour qui toute l’opération n’est qu’une perte de temps et un gaspillage d’argent pour ce qu’ils considèrent comme des infractions de peu d’importance.

Alors que les tribunaux progressent au ralenti, c’est aussi le cas pour la recherche de réponses visant à comprendre ce qui s’est produit ce jour-là ainsi qu’à imposer de possibles sanctions aux responsables de la plus violente attaque contre le Capitole en une génération.

Parallèlement, les démocrates à la Chambre des représentants ont sommé à comparaître d’anciens conseillers de l’ex-président Donald Trump et ont réclamé un grand nombre de documents liés à l’administration précédente dans le cadre d’une enquête menée par un comité d’élus.

S’il n’est pas rare que des dossiers en Cour fédérale prennent plus d’un an pour se conclure, certains avocats de la défense et des juges s’inquiètent de la possibilité que les accusés soient privés de leur droit à un procès dans un délai raisonnable.

Jusqu’à maintenant, seulement 80 dossiers environ ont pu être réglés par des plaidoyers de culpabilité. Ces affaires concernent majoritairement des personnes accusées de méfaits. Une foule d’autres personnes font toutefois face à des accusations plus graves de conspiration, d’agression contre des policiers et d’entrave. Des accusations qui pourraient leur valoir de longues peines d’emprisonnement.

La preuve amassée inclut des milliers d’heures de vidéo, des centaines de milliers d’informations transmises par des citoyens et plus d’un million de publications sur la plateforme en ligne «Parler» ainsi que d’autres données informatiques.

Le ministère américain de la Justice s’affaire à bâtir une immense banque de données afin de partager la preuve recueillie avec les avocats de la défense.

Le dossier le plus retentissant déposé jusqu’ici devant le tribunal concerne plus d’une douzaine de membres du groupe d’extrême droite appelé «Oath Keepers». Dans cette affaire, les procureurs ont prévenu la cour qu’un procès prévu pour janvier est de moins en moins réaliste en raison du volume de la preuve qui continue de s’accumuler.

Le juge Amit Mehta a répondu aux procureurs que s’il faut attendre que «chaque petite parcelle de preuve» recueillie dans l’enquête soit fournie à la défense plutôt que de se concentrer sur la preuve qui concerne les accusés, il n’y aurait pas de procès avant 2023.

Puisque trois des accusés membres des Oath Keepers sont déjà incarcérés, le juge a dit s’inquiéter pour le respect de leur droit à un procès dans un délai raisonnable. Il a également admis s’inquiéter d’une détention préventive trop longue.

Ces trois individus sont accusés d’avoir conspiré pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Leur procès pourrait être repoussé en avril.