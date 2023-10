Le procès des organisateurs du «convoi de la liberté» reprend mercredi

OTTAWA — Le procès criminel de deux éminents organisateurs du «Convoi de la liberté» devrait reprendre mercredi avec le tribunal qui annoncera s’il entendra ou non les témoignages des résidants d’Ottawa.

Tamara Lich et Chris Barber font face à des accusations liées à leur rôle dans l’organisation de la manifestation qui a amené des milliers de gros camions à Ottawa, où les manifestants sont restés pendant trois semaines.

L’avocat de Mme Lich, Lawrence Greenspon, a demandé au juge de ne pas laisser les résidants témoigner, arguant que leur témoignage ne serait pas pertinent.

Mme Lich et M. Barber ont déjà déposé au tribunal des aveux signés où ils reconnaissent que les gestes de certains individus qui ont participé à la manifestation avaient interféré avec les transports en commun ainsi qu’avec l’emploi ou la jouissance légitime de propriétés et de commerces.

La Couronne a soutenu qu’elle préférait présenter sa cause comme elle l’entendait et souhaite que des témoins locaux racontent au tribunal comment les perturbations, les intimidations et les obstructions provoquées par la manifestation se sont déroulées dans les rues.

Les 13 premiers jours du procès ont eu lieu en septembre et il reprend aujourd’hui après une pause de deux semaines et demie, sans aucune indication sur sa durée prévue.