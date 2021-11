Le procès du magnat canadien de la mode Peter Nygard est ajourné jusqu’au 26 novembre

TORONTO — Le procès du magnat canadien de la mode Peter Nygard a de nouveau été ajourné pour deux semaines.

L’homme de 80 ans, qui fait face à plusieurs chefs d’accusation d’agression sexuelle, a brièvement comparu par visioconférence devant un tribunal de Toronto vendredi matin.

Sa prochaine audience a été fixée au 26 novembre.

Des policiers ont escorté M. Nygard lors d’un vol de Winnipeg vers Toronto le mois dernier pour lui permettre d’assister aux audiences.

Le 1er octobre, la police de Toronto a annoncé qu’elle inculpait l’homme de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration pour des gestes qui se seraient produits à la fin des années 1980 et au milieu des années 2000.

Le même jour, il a accepté d’être extradé vers les États-Unis pour faire face à une accusation de trafic sexuel.

Peter Nygard a été arrêté à Winnipeg l’année dernière en vertu de la Loi sur l’extradition.

Les autorités américaines l’accusent d’utiliser son influence dans l’industrie de la mode pour attirer des femmes et des filles en leur promettant du travail de mannequin ou d’autres occasions financières.