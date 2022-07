Le procès fantôme restera secret, tranche la Cour d’appel

MONTRÉAL — La Cour d’appel du Québec maintient sous scellés des informations concernant le «procès fantôme» dans une décision à une requête déposée par la juge en chef de la Cour du Québec et par divers médias, dont La Presse Canadienne.

Dans un jugement partiellement caviardé de 58 pages, les juges Marie-France Bich, Martin Vauclair et Patrick Healy tranchent que la Cour d’appel «n’a d’autre choix» que de maintenir les ordonnances de confidentialité pour éviter de compromettre l’identité de l’informateur de police accusé dans l’affaire.

Selon eux, c’est la décision de porter des accusations contre l’informateur qui est à «la source du problème», soit une atteinte aux droits de l’accusé et au principe de la publicité des débats judiciaires.

«Les circonstances ont forcé la main du juge» qui n’avait désormais «guère le choix» d’ordonner le huis clos, insiste la Cour d’appel.

Cela «a fini par engendrer une situation dont il est maintenant impossible de s’extirper autrement qu’en préservant le secret sur ces renseignements ordinairement publics que sont l’identité du corps de police, de la poursuivante, des avocat.e.s de celle-ci et de (l’informateur), de même que l’identité du tribunal (incluant le district judiciaire) et du juge de première instance», précisent-ils.

Accuser l’informateur «n’était vraisemblablement pas la voie à suivre», tranchent-ils, puisqu’il était «hautement probable» que cela viole ses droits constitutionnels, dont celui à un procès public. Et pour être clairs, les juges précisent qu’il ne semble pas y avoir un autre moyen de poursuivre un informateur de police.

«La collaboration avec les indicateurs de police, qui ne sont pas toujours blancs comme neige, a ses revers, dont celui qu’on ne peut pas toujours les poursuivre pour leurs crimes, est-il écrit dans le jugement. Mais c’est le prix d’une relation que, depuis très longtemps, la jurisprudence estime essentielle à la justice criminelle, malgré les compromis qu’elle engendre nécessairement.»

La Cour d’appel estime également qu’elle n’a «pas compétence» pour annuler les ordonnances de confidentialité prononcées par le juge de première instance comme le demande un regroupement de médias. Elle reconnaît qu’en «ne pouvant révéler» l’identité du tribunal de première instance, elle empêche les médias de demander une révision des ordonnances prononcées par ce tribunal.

Dans sa requête, la juge en chef Lucie Rondeau plaide qu’elle n’a même pas été en mesure de confirmer si la cause avait été entendue par la Cour du Québec, l’instance qu’elle préside. Elle demandait alors une copie sous scellés du dossier judiciaire de première instance ou, le cas échéant, les éléments pertinents qui lui permettraient de reconstituer la procédure.

La demande particulière de la juge Rondeau est également rejetée, notamment parce que son avocat «n’a pas réussi à justifier l’intérêt juridique de sa cliente» pas plus que les raisons pour lesquelles un tel droit d’accès devrait être conféré. D’importants pans de cette section du jugement sont caviardés, mais seront rendus disponibles uniquement à la juge en chef, précise-t-on.

L’existence du procès n’a été connue que parce que l’informateur de la police accusé dans l’affaire a fait appel de sa condamnation en première instance. Dans sa décision, fortement caviardée, fin février, la Cour d’appel a critiqué la procédure secrète en première instance.

La Cour d’appel souligne dans sa décision qu’«aucun numéro formel ne figure sur le jugement étoffé du juge du procès, les témoins ont été interrogés hors de cour, les parties ont demandé au juge de trancher sur la base des transcriptions, dans le cadre d’une audition secrète, et le jugement a été gardé secret».

On ignore en outre la nature du crime allégué et la région administrative où il se serait produit, tout comme le corps policier impliqué. Les noms des avocats et du juge qui ont participé aux procédures n’ont pas non plus été divulgués.