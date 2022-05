Le processus de révision des condamnations doit être revu, selon un groupe sénatorial

OTTAWA — Un nouveau rapport d’un groupe de sénatrices demande au gouvernement fédéral d’apporter des changements au processus de révision des condamnations qui refléteraient mieux les défis auxquels sont confrontées les femmes autochtones.

Le rapport des sénatrices Margaret Dawn Anderson, Yvonne Boyer et Kim Pate appelle à une approche reconnaissant le racisme, la misogynie et les préjugés de classe vécus par les femmes autochtones et qui conduisent à des erreurs judiciaires.

Le rapport détaille les expériences de 12 femmes autochtones, affirmant qu’elles ont été criminalisées pour avoir tenté de survivre et de composer avec leur marginalisation dans la société.

Il appelle le gouvernement à réexaminer les cas pour détecter d’éventuelles erreurs judiciaires.

Le décès de David Milgaard, victime de l’une des erreurs judiciaires les plus notoires au Canada, a attiré l’attention sur le projet du ministre de la Justice David Lametti de créer une commission indépendante d’examen des affaires pénales.

M. Lametti devrait annoncer les prochaines étapes de la commission dans les semaines à venir.

