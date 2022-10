Le prochain conseil d’administration de Hockey Canada sera transitoire

MONTRÉAL — Les candidatures pour la présidence du nouveau conseil d’administration de Hockey Canada seront toutes étudiées par un comité indépendant, ont décidé samedi d’un commun accord la fédération nationale et ses 13 membres.

Non seulement le comité indépendant devra-t-il approuver les candidatures pour la présidence, mais il devra aussi donner son aval à toutes les personnes qui souhaiteront obtenir une place au sein de la nouvelle mouture du conseil.

Il n’a toutefois pas été précisé dans l’immédiat quels seront les critères évalués par le comité indépendant ni qui seront les membres qui le formeront.

Lors d’une assemblée extraordinaire, Hockey Canada et ses membres ont aussi décidé que le nouveau conseil d’administration, qui sera élu plus tard cette année, aura un mandat d’un an à titre de «conseil de transition».

Dans un communiqué, la fédération nationale explique que le conseil de transition «s’affairera surtout à l’exécution de tâches urgentes qui doivent être réalisées à court terme».

Le conseil d’administration de Hockey Canada a normalement un mandat de deux ans lorsqu’il est formé.

Ces décisions sont les premières à avoir été prises depuis le dépôt d’un rapport intermédiaire de l’ex-juge à la Cour suprême du Canada Thomas Cromwell, qui a reçu le mandat de mener la révision indépendante de la gouvernance de la fédération.

Tous les postes du conseil d’administration seront à pourvoir lors de l’élection qui aura lieu le 17 décembre 2022, puisque tous les membres du conseil actuel ont démissionné cette semaine dans la foulée des scandales qui secouent la fédération depuis plusieurs mois déjà.

«Les 13 dirigeants et dirigeantes des divisions provinciales et territoriales de Hockey Canada demeurent engagés à poursuivre leur travail en collaboration avec l’organisation afin de faire les changements nécessaires à la mise en place d’un milieu plus sécuritaire pour l’ensemble des participants et participantes», peut-on lire dans le communiqué publié en fin d’après-midi samedi par Hockey Canada.