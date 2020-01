Le prochain président de la CPDQ aurait été sélectionné par Québec

MONTRÉAL — Le gouvernement Legault a arrêté son choix sur un cadre embauché l’an dernier à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Émond, pour succéder à Michael Sabia à la tête du bas de laine des Québécois.

Âgé de 47 ans, celui qui sera le nouveau président et chef de la direction du gestionnaire de régimes de retraite était premier vice-président, Québec et placements privés et de la planification stratégique.

La nomination de M. Émond devrait être entérinée par le conseil des ministres, mercredi.

En novembre dernier, M. Sabia, avait annoncé qu’il quittait son poste au début du mois de février. Le gestionnaire de 66 ans a passé presque 11 ans à la tête de l’investisseur institutionnel. Il se joindra à l’Université de Toronto, à titre de dirigeant de la Munk School of Global Affairs and Public Policy.

M. Émond a passé 18 ans à la Banque Scotia, où il a notamment occupé, chez Scotia Capitaux, le poste de chef mondial de la banque d’affaires et des marchés des capitaux ainsi que de chef canadien pour les services de financement bancaire aux grandes entreprises.

Sous la gouverne de M. Sabia, la Caisse dit avoir livré des rendements de 9,9 % sur 10 ans, tandis que la taille de son actif a presque triplé, pour atteindre 326,7 milliards $.